Алкоголик и парень с заправки. Поворознюк рассказал о легендах Ингульца

Президент перволигового «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал о легендах клуба из Петрово: Евгении Запорожце и Александре Мишуренко.

– У вас девять лет отыграл Евгений Запорожец, прошел от любителей до УПЛ и ушел зимой. Вам было грустно с ним прощаться?

– Чего грустить. Я с гордостью смотрел на него. Я недоволен немного тем, как он доигрывал. Но он заслужил на то, чтобы к нему с уважением относился я и все болельщики «Ингульца». Это наш идеал, я горжусь им, я его взял с заправки, он мыл машины, простой пацан, из любителей. Он пошел-пошел и сейчас играет в УПЛ. И играет очень неплохо. Только горжусь Запорожцем.

Я еще увижусь с ним. В последней игре осенней части чемпионата 25 ноября с «Горняком-Спортом» была и последняя игра Запорожца за «Ингулец». Неудачная игра, 1:1, хотя два тайма в одну «калитку», и такой рикошет пропустили. Я немного был неправ. Надо было подойти, поблагодарить. Я даже и не знал, что Женя уходит из «Ингульца». Я ему все равно благодарен и еще не раз поблагодарю. И он это знает, что я к нему отношусь с уважением.

– Нападающий Александр Мишуренко, который за «Ингулец» выступал с 2015 по 2020, также благодаря вам попал в профессиональный футбол?

– Да, хотя он и алкоголик. Он просто фартовый. Он голы забивал задом, головой, ухом. Нормальный парень. Есть у него одна слабость – его нельзя одного домой отпускать, надо или держать на базе, или жене в руки передать, которая держит его в руках. Нужно с ней договариваться. Тогда он играет нормально.

– Его зарплату надо было жене отдавать, чтобы не пропала?

– Да не зарплату! Его лично. Жене в руки.