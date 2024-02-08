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08 февраля 2024, 13:36 |
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В ФИФА хотят наказывать команды техническими поражениями за расизм

Джанни Инфантино призывает принять решение как можно скорее

08 февраля 2024, 13:36 |
65
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В ФИФА хотят наказывать команды техническими поражениями за расизм
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино, выступая на конгрессе УЕФА в Париже, в очередной раз призвал к тому, чтобы присуждать технические поражения командам, болельщики которых виновны в расистских оскорблениях или криках на стадионах.

«Нам придется взять на себя ответственность. Мы будем присуждать технические поражения командам, замешанным в скандалах на расовой почве. Я также выступаю за досрочное прекращение матчей в случае инцидентов, связанных с расизмом. На данный момент в мире много разногласий. За последние несколько месяцев мы стали свидетелями сразу нескольких инцидентов, связанных с расизмом, и мы должны приложить все усилия, чтобы положить им конец. Мы должны искоренить эту проблему. Дисциплинарными последствиями должна стать дисквалификация команды, также необходимо применять уголовные санкции и запретить нарушителям посещать стадион», – цитирует Инфантино RMC Sport.

Глава ФИФА хочет, чтобы решение было принято как можно скорее, в идеале – на ближайшем конгрессе организации, который пройдет 17 мая в Бангкоке.

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Джанни Инфантино расизм дисквалификация техническое поражение конгресс УЕФА
Источник RMC Sport
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