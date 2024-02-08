Испания08 февраля 2024, 13:03 | Обновлено 08 февраля 2024, 13:26
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Сыграете с Реалом? В Испании рассказали новые детали по поводу Довбика
Артём вернулся в общую группу на тренировках
08 февраля 2024, 13:03 | Обновлено 08 февраля 2024, 13:26
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В центральном матче 24-го тура Ла Лиги встретятся два лидера чемпионата – «Реал» и «Жирона». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
По информации испанской журналистки Кристины Бускетс Ровиры, украинский нападающий Артем Довбик, пропустивший последний матч чемпионата Испании из-за повреждения, сегодня вернулся к полноценным тренировкам в общую группу «Жироны».
Ранее Довбик заинтриговал, ответив на вопрос журналистов о своем участии в матче с «Галактикосом».
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Тёма,ложи дубль и закрываем матч!)чтоб я не нервничал)
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