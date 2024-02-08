Сыграете с Реалом? В Испании рассказали новые детали по поводу Довбика

В центральном матче 24-го тура Ла Лиги встретятся два лидера чемпионата – «Реал» и «Жирона». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

По информации испанской журналистки Кристины Бускетс Ровиры, украинский нападающий Артем Довбик, пропустивший последний матч чемпионата Испании из-за повреждения, сегодня вернулся к полноценным тренировкам в общую группу «Жироны».

Ранее Довбик заинтриговал, ответив на вопрос журналистов о своем участии в матче с «Галактикосом».