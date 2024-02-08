Повзрослеть или уйти: Рэшфорду пора сделать выбор

Некоторое время Маркус Рэшфорд был единственным светлым пятном Манчестер Юнайтед на фоне слабых результатов. Воспитанник МЮ старался на поле и за его пределами, проявлял свою социальную позицию, спорил с членами правительства и поддерживал малоимущих. За свою благотворительную деятельность 26-летний вингер получил много разных наград, в том числе и государственных. Манкунианцы очень гордились своим воспитанником, особенно тогда, когда больше гордиться особо не было чем.

На поле у Маркуса не всегда все было так же хорошо, как и за его пределами. Рэшфорд с 18-ти лет пребывает в первой команде. С того времени и до сих пор он считается главным талантом Юнайтед, хотя в 26 лет игрока уже должны оценивать по реальному уровню, а не гипотетическому. Англичанин не может всю карьеру носить статус перспективного. С тех самых 18-ти лет от Маркуса ждали прорывного сезона, после которого он наконец-то оправдает ожидания, выйдет на новый уровень и выведет туда свой родной клуб.

Прошлый сезон стал именно таким. Возможно, прорыва от Рэшфорда ожидали раньше, но лучше поздно, чем никогда. В минувшей кампании Маркус забил 30 голов и отдал 11 результативных передач во всех турнирах. Он помог МЮ вернуться в Лигу чемпионов и выиграть первый за много лет трофей. Сезон 2019/20 тоже стал неплохим для вингера. Тогда он записал на свой счет 22 мяча и 12 асистов во всех турнирах. После того форма футболиста пошла на спад. Вернулся он лишь через 2 года.

Именно прошлый сезон можно считать по-настоящему прорывным для Маркуса. Он помог команде достичь важных целей, стал ее лучшим бомбардиром и выглядел настоящим лидером. Рэшфорд полностью поддержал решение главного тренера Эрика тен Хага исключить его из стартового состава на один матч за опоздание на командное собрание. Вингер заявлял, что дисциплина должна быть превыше всего в команде, которая хочет достигать высоких целей. После таких слов манкунианцы еще сильнее зауважали своего воспитанника.

На фоне успешных выступлений Маркус подписал новый контракт с МЮ. После ухода Давида Де Хеа он стал самым высокооплачиваемым игроком клуба с зарплатой 375 тыс. фунтов в неделю. Однако затем последовал очередной спад. Сейчас Рэшфорд выглядит лишь тенью прошлогодней версии себя. Вингер полностью проваливает сезон, который и так складывается для Юнайтед непросто. К настоящему времени на его счету только 5 голов и 3 ассиста в 22-х матчах АПЛ. В Лиге чемпионов Маркус тоже не очень помог своей команде, ни разу не забив. От прежней результативности не осталось и следа.

В текущем сезоне Рэшфорд наносит в среднем 2,8 удара по воротам за матч по сравнению с 3,37 в прошлой кампании. Точность его ударов снизилась с 46,3% до 29,55%. В прошлом сезоне вингер создал 30 потенциально голевых моментов, в нынешнем пока только 15. Маркус просел по всем важным показателям, но проблема не только в этом. Вместо того, чтобы больше тренироваться и усерднее работать над собой, вингер начал попадать в скандалы. И это после того, как МЮ избавился от Криштиану Роналду, Мэйсона Гринвуда и Джейдона Санчо, с которыми тоже были неприятные ситуации.

Сначала Рэшфорд "отличился", отправившись в клуб после поражения в дерби против Манчестер Сити. Юнайтед пропустил 3 безответных гола, но Маркуса это не остановило. В клубе списали этот инцидент на день рождения игрока, который он провел с близкими людьми. Имеет право, конечно, но ситуация все равно оставила неприятный осадок у болельщиков МЮ. Через 3 месяца футболист снова вляпался в скандал. На этот раз уже в гораздо более серьезный. Англичанин пропустил тренировку и матч против «Ньюпорт Каунти», сославшись на болезнь. При этом за день до того он был в клубе, где, по словам официантки, вел себя вызывающе, употреблял много алкоголя и разбрасывался деньгами.

После этого Рэшфорд окончательно разрушил свой образ хорошего парня. Но при этом он все равно отделался лишь легким испугом. Клуб оштрафовал футболиста, он извинился и продолжил выходить на поле в стартовом составе. Манкунианцы пытались замять ситуацию, но обо всем и так стало известно. С одной стороны, показательно, что МЮ так держится за своего воспитанника и даже защищает его в некоторых случаях. Но так будет не всегда. Руководители компании INEOS, которая стала совладельцем Юнайтед, планирует масштабную перестройку. Иммунитета не будет ни у кого – ни у тренеров, ни у воспитанников.

INEOS намерены вернуть в клуб высокие стандарты – такие, как во времена Алекса Фергюсона. Будет проведена большая кадровая работа на всех уровнях, включая и команду. Последние действия Рэшфорда в совокупности с низкой результативностью ставят его будущее на "Олд Траффорд" под большое сомнение. Маркусу уже давно нужно было повзрослеть, но он отказывается это делать. В прошлые годы его услугами интересовались ПСЖ и Барселона. Будут ли клубы такого масштаба претендовать на Рэшфорда следующим летом, если МЮ выставит его на продажу, большой вопрос. Где-то Маркусу не хватает удачи, но ему также явно не хватает профессионализма. Этот недостаток пустил под откос не одну карьеру.

Текст: meta.ua/sport