Миколенко покинет Эвертон? В Англии рассказали, когда это может произойти

«Эвертон» рискует вылететь в Чемпионшип. Пока ливерпульский клуб занимает 18 место в АПЛ с 19 очками.

По информации английского портала TEAMtalk, если «ириски» не смогут сохранить прописку в АПЛ, то клуб будет вынужден распрощаться с семью игроками, клуб могут покинуть Джаррад Брантуэйт, Амаду Онана, Джордан Пикфорд, Доминик Калверт-Льюин, Абдулай Дукуре, Джек Харрисон и украинцем Виталий Миколенко.

«Миколенко – один из самых ярких игроков «ирисок» в сезоне. Он начал показывать, почему команда заплатила за него 18 миллионов фунтов два года назад киевскому «Динамо». У Виталия были проблемы в предыдущих сезонах, но теперь он стал одним из важнейших игроков обороны команды.

Миколенко делает в среднем 3.2 перехвата за игру в АПЛ, а это четвертый показатель среди всех игроков лиги. Его боевой дух характеризует упорный настрой команды, который она показывает с момента снятия 10 очков.

Хорошая форма Миколенко, несомненно, привлечет внимание много команд. Поэтому, если «Эвертон» вылетит и получит за него хорошее предложение, клубу придется его принять», – отмечает издание.

Ранее Миколенко расхвалил его одноклубник.