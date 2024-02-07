«Он – класс». Лидер Эвертона расхвалил Миколенко

Ключевой полузащитник «Эвертона» Дуайт Макнил расхвалил своего украинского одноклубника Виталия Миколенко:

«Он – класс. Мы сидим рядом в раздевалке в дни матчей – как дома, так и на выезде. Он замечательный. Он мне очень нравится, и мы хорошо общаемся. Сейчас его английский действительно стал хорошим, он больше вовлечен в разговоры, что хорошо. Он – топ-человек, и вы видите его качество как игрока. Он очень хорошо играет в этом сезоне.

Его игра в защите великолепна: блокировка, отборы, игра один в один, а еще он был эффективным и впереди. Он влияет на игру на обеих половинах поля. Я думаю, что мы начинаем строить хорошее небольшое партнерство и взаимопонимание друг с другом.

Ты имеешь такое взаимопонимание, только когда играешь с кем-то постоянно. Вы узнаете больше друг о друге без слов, это просто становится естественным. Мы это сейчас понимаем. Мы знаем, как каждому из нас нравится работать и как мы можем помочь друг другу. Играть с ним – замечательно».