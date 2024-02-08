Стало известно, когда будет вынесен вердикт по делу Дани Алвеса

Самый титулованный футболист в истории, экс-игрок «Барселоны», «Ювентуса», ПСЖ и сборной Бразилии Даниэль Алвес вскоре узнает окончательный вердикт суда в деле об изнасиловании, по которому он с начала прошлого года находится под стражей.

Судебное заседание завершилось в среду, 7 февраля, когда экс-футболист дал свои показания. Как сообщает The Athletic, в общей сложности Даниэль провел за трибуной около 20 минут. В частности, Алвес утверждал, что предполагаемая жертва «ни в коем случае» не просила его уйти, а также настаивал на том, что он «не жестокий человек».

Также спортсмен настаивал, что подвергся судебному разбирательству со стороны СМИ, и просил перенести дату начала, чтобы дать больше времени на подготовку, но суд отклонил это предложение. До того, как Алвесу было предъявлено обвинение в августе, его адвокаты пытались дискредитировать показания обвинителя, представив кадры с камеры наблюдения из ночного клуба, где произошел предполагаемый инцидент. В ответ суд заявил, что любой предполагаемый флирт не должен «никоим образом оправдывать возможное сексуальное насилие».

По данным источника, окончательный вердикт по делу будет вынесен судом через 19 дней после завершения заседания – то есть, 27 февраля 2024 года. Сторона обвинения просит для Алвеса девять лет тюремного заключения и 150 тысяч евро денежной компенсации жертве.