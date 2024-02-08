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  4. Лунин рассказал, что является самым сложным для него в Реале
Испания
08 февраля 2024, 11:20 | Обновлено 08 февраля 2024, 12:09
1376
1

Лунин рассказал, что является самым сложным для него в Реале

Вратарь также высказался о пресс-конференциях Анчелотти, на которых идет речь о киперах

08 февраля 2024, 11:20 | Обновлено 08 февраля 2024, 12:09
1376
1
Лунин рассказал, что является самым сложным для него в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин высказался о пресс-конференциях главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти, на которых итальянский наставник говорит о вратарях и часто объявляет имя стартового голкипера на матчи и откровенно рассказал, что является самым сложным для него в «королевском клубе».

«Что для меня самое сложное в «Реале»? Это когда я не играю. Но сейчас тренерский штаб дает мне больше игрового времени и я стараюсь отблагодарить их своей игрой на поле.

Я не очень слежу за пресс-конференциями Анчелотти, да и вообще за прессой, потому что иначе можно просто сойти с ума. Я сосредоточен только на футболе и моей работе», – сказал Лунин.

Ранее Лунин рассказал, что его контракт с «Реалом» действует до 2025 года и что он хотел бы остаться в команде.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Карло Анчелотти
Источник El Chiringuito TV
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pol-55
Молодець що не відслідковує ту *пресу*бо,он Міша напевно все читає і...
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