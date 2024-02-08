Лунин рассказал, что является самым сложным для него в Реале

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин высказался о пресс-конференциях главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти, на которых итальянский наставник говорит о вратарях и часто объявляет имя стартового голкипера на матчи и откровенно рассказал, что является самым сложным для него в «королевском клубе».

«Что для меня самое сложное в «Реале»? Это когда я не играю. Но сейчас тренерский штаб дает мне больше игрового времени и я стараюсь отблагодарить их своей игрой на поле.

Я не очень слежу за пресс-конференциями Анчелотти, да и вообще за прессой, потому что иначе можно просто сойти с ума. Я сосредоточен только на футболе и моей работе», – сказал Лунин.

Ранее Лунин рассказал, что его контракт с «Реалом» действует до 2025 года и что он хотел бы остаться в команде.