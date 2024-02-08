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  4. «Распиаренный». Поворознюк жестко высказался о Лунине и дал ему совет
Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 09:54 |
1829
6

«Распиаренный». Поворознюк жестко высказался о Лунине и дал ему совет

Президент ФК «Ингулец» высказался о вратаре «Реала»

08 февраля 2024, 09:54 |
1829
6
«Распиаренный». Поворознюк жестко высказался о Лунине и дал ему совет
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Президент украинского футбольного клуба «Ингулец» и одиозный бизнесмен Александр Поворознюк высказался об украинском вратаре «Реала» Андрее Лунине.

«Путь Мудрика нормальный. Я не приветствовал и не приветствую путь Лунина. Распиаренный чувак. Лучше бы он пошел в другую команду, где бы он играл. А то, что он пробыл в «Реале» и дважды вышел, когда был травмирован основной вратарь, это несерьезно. Он не ждет своего шанса и не доказывает, что самый сильный, а просто расслабляется. Ждет, когда Куртуа получит травму.

Тебе дают шанс, сцепляй зубы и доказывай. Всё от футболиста зависит. Вперед. А на продаже Лунина заработали денег, но все отлично знали, что играть он не будет. Все это знали», – рассказал Поворознюк.

Ранее Лунин услышал вердикт тренерского штаба «Реала».

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Александр Поворознюк Реал Мадрид Андрей Лунин Ингулец
Источник Украинский футбол
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Serhii P.
Смішно, якийсь бандит - колгоспник буде повчати воротаря "Реалу" 
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+9
Ekvato
Порада Поворознюку не давати поради футболістам. Бо він від футбола дуже далекий
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+5
ALKOSruLKA
Лунін виграв купу трофеїв і грає зараз в основі топ-клубу, Мишко - сидить на лавці в середняку АПЛ... Поворознюк хоч розуміє, про що говорить?
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+1
zaza1986
".. Напился, старик, – так пойди похмелись, И неча
рассказывать байки." - В. Высоцкий.
Ответить
+1
ALKOSruLKA
...шось давно не було жаба-гадючої сантабарбари.... Що там в томилися на пару з гордоном перли видавати?
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0
vbrjkf
Як кажуть - іноді краще помовчати...
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0
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