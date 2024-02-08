«Распиаренный». Поворознюк жестко высказался о Лунине и дал ему совет

Президент украинского футбольного клуба «Ингулец» и одиозный бизнесмен Александр Поворознюк высказался об украинском вратаре «Реала» Андрее Лунине.

«Путь Мудрика нормальный. Я не приветствовал и не приветствую путь Лунина. Распиаренный чувак. Лучше бы он пошел в другую команду, где бы он играл. А то, что он пробыл в «Реале» и дважды вышел, когда был травмирован основной вратарь, это несерьезно. Он не ждет своего шанса и не доказывает, что самый сильный, а просто расслабляется. Ждет, когда Куртуа получит травму.

Тебе дают шанс, сцепляй зубы и доказывай. Всё от футболиста зависит. Вперед. А на продаже Лунина заработали денег, но все отлично знали, что играть он не будет. Все это знали», – рассказал Поворознюк.

Ранее Лунин услышал вердикт тренерского штаба «Реала».