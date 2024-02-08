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  4. Доверяет ли Анчелотти Лунину? Андрей дал откровенный ответ на вопрос
Испания
08 февраля 2024, 09:24 |
1452
1

Доверяет ли Анчелотти Лунину? Андрей дал откровенный ответ на вопрос

Украинец высказался об итальянском наставнике

08 февраля 2024, 09:24 |
1452
1
Доверяет ли Анчелотти Лунину? Андрей дал откровенный ответ на вопрос
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В ночь на 8 февраля испанское издание El Chiringuito TV опубликовало мини-интервью с украинским голкипером мадридского «Реала» Андреем Луниным.

Украинец рассказал, почувствовал ли он доверие от главного тренера «сливочных» в этом сезоне.

«Замечаю ли я доверие Карло Анчелотти? Не знаю. Я замечаю, что мне больше позволяют играть», – рассказал Лунин.

В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 15 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и 6 раз сохранил ворота сухими.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложит Андрею Лунину продление контракта. Но сам украинец пока не определился со своим будущим.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Карло Анчелотти Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник El Chiringuito TV
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