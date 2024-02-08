Доверяет ли Анчелотти Лунину? Андрей дал откровенный ответ на вопрос

В ночь на 8 февраля испанское издание El Chiringuito TV опубликовало мини-интервью с украинским голкипером мадридского «Реала» Андреем Луниным.

Украинец рассказал, почувствовал ли он доверие от главного тренера «сливочных» в этом сезоне.

«Замечаю ли я доверие Карло Анчелотти? Не знаю. Я замечаю, что мне больше позволяют играть», – рассказал Лунин.

В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 15 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и 6 раз сохранил ворота сухими.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложит Андрею Лунину продление контракта. Но сам украинец пока не определился со своим будущим.