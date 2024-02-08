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Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 07:54 | Обновлено 08 февраля 2024, 07:58
341
0

Где смотреть онлайн товарищеский матч Шахтер – Лехия

Товарищеский поединок зимнего межсезонья пройдет 8 февраля в 16:30

08 февраля 2024, 07:54 | Обновлено 08 февраля 2024, 07:58
341
0
Где смотреть онлайн товарищеский матч Шахтер – Лехия
ФК Шахтер Донецк

​В четверг, 8 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и польская команда «Лехия» из Гданьска.

Начало поединка – в 16:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Шахтер».

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Источник Sport.ua
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