Украина. Премьер лига08 февраля 2024, 07:54 | Обновлено 08 февраля 2024, 07:58
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Где смотреть онлайн товарищеский матч Шахтер – Лехия
Товарищеский поединок зимнего межсезонья пройдет 8 февраля в 16:30
08 февраля 2024, 07:54 | Обновлено 08 февраля 2024, 07:58
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В четверг, 8 февраля, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и польская команда «Лехия» из Гданьска.
Начало поединка – в 16:30 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча будет доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Шахтер».
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