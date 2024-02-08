ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
Андрей дал мини-интервью El Chiringuito TV и рассказал об эмоциях во время матчей за «Реал»
В ночь на 8 февраля испанское издание El Chiringuito TV опубликовало мини-интервью с украинским голкипером мадридского «Реала» Андреем Луниным.
Украинец рассказал об эмоциях, которые он получает, играя на «Сантьяго Бернабеу»:
– На кого вы опираетесь в трудные времена?
– Моя жена, сын. Когда я с ними, я обо всем забываю.
– Были ли в этом сезоне сложные моменты?
– Ну, моя семья мне очень помогла.
– Что вы чувствуете, когда играете на Сантьяго Бернабеу?
– Это что-то невероятное, когда Сантьяго Бернабеу на 80 000 тысяч человек скандирует твое имя. Для такого парня, как я, из города с населением 30 000 человек... Я никогда не мог себе этого представить, это что-то из другого мира, – сказал Лунин.
Андрей также рассказал, как отреагировал на трансфер Кепы Аррисабалаги в «Реал».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виолетта Грачева заявила, что хочет гордиться своим мужчиной и не стыдиться
Жерар Ромеро сообщил, что Юрген заинтересован в работе с «Барселоной»