ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек

В ночь на 8 февраля испанское издание El Chiringuito TV опубликовало мини-интервью с украинским голкипером мадридского «Реала» Андреем Луниным.

Украинец рассказал об эмоциях, которые он получает, играя на «Сантьяго Бернабеу»:

– На кого вы опираетесь в трудные времена?

– Моя жена, сын. Когда я с ними, я обо всем забываю.

– Были ли в этом сезоне сложные моменты?

– Ну, моя семья мне очень помогла.

– Что вы чувствуете, когда играете на Сантьяго Бернабеу?

– Это что-то невероятное, когда Сантьяго Бернабеу на 80 000 тысяч человек скандирует твое имя. Для такого парня, как я, из города с населением 30 000 человек... Я никогда не мог себе этого представить, это что-то из другого мира, – сказал Лунин.

Андрей также рассказал, как отреагировал на трансфер Кепы Аррисабалаги в «Реал».