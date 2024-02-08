Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
Испания
08 февраля 2024, 06:12 |
3766
0

ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек

Андрей дал мини-интервью El Chiringuito TV и рассказал об эмоциях во время матчей за «Реал»

08 февраля 2024, 06:12 |
3766
0
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В ночь на 8 февраля испанское издание El Chiringuito TV опубликовало мини-интервью с украинским голкипером мадридского «Реала» Андреем Луниным.

Украинец рассказал об эмоциях, которые он получает, играя на «Сантьяго Бернабеу»:

– На кого вы опираетесь в трудные времена?

– Моя жена, сын. Когда я с ними, я обо всем забываю.

– Были ли в этом сезоне сложные моменты?

– Ну, моя семья мне очень помогла.

– Что вы чувствуете, когда играете на Сантьяго Бернабеу?

– Это что-то невероятное, когда Сантьяго Бернабеу на 80 000 тысяч человек скандирует твое имя. Для такого парня, как я, из города с населением 30 000 человек... Я никогда не мог себе этого представить, это что-то из другого мира, – сказал Лунин.

Андрей также рассказал, как отреагировал на трансфер Кепы Аррисабалаги в «Реал».

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона
Лунин признался, как отреагировал на трансфер Кепы после травмы Куртуа
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
Андрей Лунин Реал Мадрид Сантьяго Бернабеу
Источник El Chiringuito TV
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик расстался с моделью из россии? Девушка назвала причины разрыва
Футбол | 07 февраля 2024, 11:10 29
Мудрик расстался с моделью из россии? Девушка назвала причины разрыва
Мудрик расстался с моделью из россии? Девушка назвала причины разрыва

Виолетта Грачева заявила, что хочет гордиться своим мужчиной и не стыдиться

Названа команда, которую готов тренировать Клопп после ухода из Ливерпуля
Футбол | 07 февраля 2024, 08:56 2
Названа команда, которую готов тренировать Клопп после ухода из Ливерпуля
Названа команда, которую готов тренировать Клопп после ухода из Ливерпуля

Жерар Ромеро сообщил, что Юрген заинтересован в работе с «Барселоной»

Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Футбол | 08.02.2024, 06:30
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Лидер Руха мог перебраться в чемпионат Турции
Футбол | 08.02.2024, 00:51
Лидер Руха мог перебраться в чемпионат Турции
Лидер Руха мог перебраться в чемпионат Турции
Польский журналист расхвалил украинца из Боруссии Д после матча ЮЛУ
Футбол | 08.02.2024, 05:48
Польский журналист расхвалил украинца из Боруссии Д после матча ЮЛУ
Польский журналист расхвалил украинца из Боруссии Д после матча ЮЛУ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик ответил на вопрос, сыграет ли с Реалом в следующем матче
Довбик ответил на вопрос, сыграет ли с Реалом в следующем матче
06.02.2024, 17:26 7
Футбол
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
07.02.2024, 07:36 5
Футбол
Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
07.02.2024, 14:28 15
Футбол
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
06.02.2024, 12:20 26
Футбол
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
07.02.2024, 21:45 33
Футбол
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
07.02.2024, 17:17 17
Футбол
«Я пожертвовал всеми датами»: Усик упрекнул Фьюри в неуважении
«Я пожертвовал всеми датами»: Усик упрекнул Фьюри в неуважении
06.02.2024, 15:51
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем