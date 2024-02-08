Лунин признался, как отреагировал на трансфер Кепы после травмы Куртуа

Летом 2023 года мадридский «Реал» принял решение подписать испанского голкипера Кепу Аррисабалагу после того, как основной вратарь Тибо Куртуа из Бельгии получил травму.

Таким образом Кепа составил конкуренцию дублеру Куртуа украинцу Андрею Лунину и даже на какое-то время стабильно выходил в старте команды.

В мини-интервью El Chiringuito TV Лунин рассказал, как отреагировал на приход Аррисабалаги в королевский клуб:

– Когда Куртуа получил травму, Реал принял решение подписать Кепу. Был ли ты в курсе об этом?

– Не было необходимости говорить мне, что собираются подписать вратаря. Я это и так прекрасно понимал. Это не было неожиданостью.

Я конкурировал с Тибо. Не было ничего удивительного, что придет еще один вратарь, – сказал Андрей.

В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 15 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и 6 раз сохранил ворота нетронутыми. Андрей также подтвердил, что его контракт с королевским клубом рассчитан до завершения сезона 2024/25.