Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона
Поединок состоится 10 февраля в 19:30 по Киеву
10 февраля состоится центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».
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Поединок 24-го тура пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Сейчас королевский клуб, ворота которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин, занимает первое место в таблице чемпионата Испании. У «сливочных» 58 пунктов.
Подопечные Мичела, в том числе и украинские футболисты Артем Довбик и Виктор Цыганков, идут вторыми. У «жиронцев» 56 пунктов.
Реал Мадрид – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию поединка проводит видеосервис MEGOGO.
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