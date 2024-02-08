10 февраля состоится центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».

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Поединок 24-го тура пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Сейчас королевский клуб, ворота которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин, занимает первое место в таблице чемпионата Испании. У «сливочных» 58 пунктов.

Подопечные Мичела, в том числе и украинские футболисты Артем Довбик и Виктор Цыганков, идут вторыми. У «жиронцев» 56 пунктов.

Реал Мадрид – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию поединка проводит видеосервис MEGOGO.