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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона
Испания
08 февраля 2024, 06:25 |
588
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона

Поединок состоится 10 февраля в 19:30 по Киеву

08 февраля 2024, 06:25 |
588
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона
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10 февраля состоится центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок 24-го тура пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Сейчас королевский клуб, ворота которого защищает украинский голкипер Андрей Лунин, занимает первое место в таблице чемпионата Испании. У «сливочных» 58 пунктов.

Подопечные Мичела, в том числе и украинские футболисты Артем Довбик и Виктор Цыганков, идут вторыми. У «жиронцев» 56 пунктов.

Реал Мадрид – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию поединка проводит видеосервис MEGOGO.

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Реал - Жирона где смотреть Реал Мадрид Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Артем Довбик Виктор Цыганков Андрей Лунин
Источник Sport.ua
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