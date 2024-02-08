Без Бензема. Состоялся первый матч чемпионата Саудовской Аравии в 2024 году
«Аль-Иттихад» в гостях разбил «Аль-Таи» со счетом 3:0
7 февраля состоялся перенесенный матч 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Таи» и «Аль-Иттихад». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «тигров».
Голами за гостей отличились Абдерразак Хамдалла (8), Файзал Аль-Гхамди (42) и Ромариньо (87).
Звездный французский форвард «Аль-Иттихада» и обладатель Золотого мяча 2022 Карим Бензема не принял участие в поединке из-за конфликта с главным тренером команды.
Отметим, что этот матч стал первой встречей в чемпионате Саудовской Аравии 2023/24 в 2024 году.
Сейчас «Аль-Иттихад» занимает 5-е в таблице первенства с 31 очком. У «Аль-Таи» 17 пунктов и 16-я строчка.
Чемпионат Саудовской Аравии. 19-й тур. 7 февраля
Аль-Таи – Аль-Иттихад – 0:3
Голы: Хамдалла, 8, Аль-Гхамди, 42, Ромариньо, 87
Таблица чемпионата Саудовской Аравии после 19-го тура
Congratulations 👏👏💛— Ittihad Club (@ittihad_en) February 7, 2024
Ittihad 3-0 Tai
⚽️8’ Hamdallah
⚽️42’ F.Alghamdi
⚽️87’ Romarinho pic.twitter.com/95MZInYguw
⏱️|full time— AlTai Saudi Club (@Tai1381EN) February 7, 2024
Altai : 0
Ittihad : 3#yallaRSL #North_knight#Altai pic.twitter.com/4u2mzijPKG
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец помог команде выйти в финал молодежного турнира
«Горняки» изначально планировали потратить около 50 миллионов зимой