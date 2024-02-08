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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Таи
07.02.2024 20:00 – FT 0 : 3
Аль-Иттихад
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Саудовская Аравия
08 февраля 2024, 03:49 |
45
0

Без Бензема. Состоялся первый матч чемпионата Саудовской Аравии в 2024 году

«Аль-Иттихад» в гостях разбил «Аль-Таи» со счетом 3:0

08 февраля 2024, 03:49 |
45
0
Без Бензема. Состоялся первый матч чемпионата Саудовской Аравии в 2024 году
Getty Images/Global Images Ukraine

7 февраля состоялся перенесенный матч 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Таи» и «Аль-Иттихад». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «тигров».

Голами за гостей отличились Абдерразак Хамдалла (8), Файзал Аль-Гхамди (42) и Ромариньо (87).

Звездный французский форвард «Аль-Иттихада» и обладатель Золотого мяча 2022 Карим Бензема не принял участие в поединке из-за конфликта с главным тренером команды.

Отметим, что этот матч стал первой встречей в чемпионате Саудовской Аравии 2023/24 в 2024 году.

Сейчас «Аль-Иттихад» занимает 5-е в таблице первенства с 31 очком. У «Аль-Таи» 17 пунктов и 16-я строчка.

Чемпионат Саудовской Аравии. 19-й тур. 7 февраля

Аль-Таи – Аль-Иттихад – 0:3

Голы: Хамдалла, 8, Аль-Гхамди, 42, Ромариньо, 87

Таблица чемпионата Саудовской Аравии после 19-го тура

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Ромариньо (Аль-Иттихад).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Фейсал Аль-Гамди (Аль-Иттихад).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Абдерразак Хамдалла (Аль-Иттихад).
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Аль-Таи Аль-Иттихад Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу Карим Бензема
Источник Sport.ua
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