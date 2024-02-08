В клуб ЮКСА на просмотр прибыли два бразильца и украинец
Первый контрольный матч команда Второй лиги проведет 14 февраля
Как стало известно Sport.ua, в расположении одного из лидеров Второй лиги – ФК «ЮКСА», начавшего подготовку к весенней части сезона, находятся четыре бразильских легионера.
К Венди и Габриелю, которые выступали и в прошлом году, присоединились их соотечественники, они сейчас на просмотре. Оба – молодые игроки линии атаки, сейчас проходят период адаптации, но главный тренер Николай Цымбал надеется, что они не подведут.
Что касается одного из лучших бомбардиров Второй лиги – Матеуса, то он вернется в Киев 20 февраля.
Также на просмотре находится 22-летний опорный полузащитник Андрей Киреев, прошедшей осенью выступавший за перволиговый «Кремень».
Первый контрольный матч в 2024 году ФК «ЮКСА» проведет 14 февраля с перволиговой бузовской «Нивой».
Ранее новый нападающий футбольного клуба «ЮКСА» Адеринсола Эсеола рассказал о переходе в лагерь «крестоносцев».
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