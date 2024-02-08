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Украина. Вторая лига
08 февраля 2024, 00:16 | Обновлено 08 февраля 2024, 01:27
313
0

В клуб ЮКСА на просмотр прибыли два бразильца и украинец

Первый контрольный матч команда Второй лиги проведет 14 февраля

08 февраля 2024, 00:16 | Обновлено 08 февраля 2024, 01:27
313
0
В клуб ЮКСА на просмотр прибыли два бразильца и украинец
ФК ЮКСА.

Как стало известно Sport.ua, в расположении одного из лидеров Второй лиги – ФК «ЮКСА», начавшего подготовку к весенней части сезона, находятся четыре бразильских легионера.

К Венди и Габриелю, которые выступали и в прошлом году, присоединились их соотечественники, они сейчас на просмотре. Оба – молодые игроки линии атаки, сейчас проходят период адаптации, но главный тренер Николай Цымбал надеется, что они не подведут.

Что касается одного из лучших бомбардиров Второй лиги – Матеуса, то он вернется в Киев 20 февраля.

Также на просмотре находится 22-летний опорный полузащитник Андрей Киреев, прошедшей осенью выступавший за перволиговый «Кремень».

Первый контрольный матч в 2024 году ФК «ЮКСА» проведет 14 февраля с перволиговой бузовской «Нивой».

Ранее новый нападающий футбольного клуба «ЮКСА» Адеринсола Эсеола рассказал о переходе в лагерь «крестоносцев».

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Источник Sport.ua
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