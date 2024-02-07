Дани Алвес со слезами на глазах дал показания в суде об изнасиловании

Бывший игрок сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Дани Алвес дал показания в суде.

Бразилец обвиняется в возможном сексуальном насилии над молодой женщиной, которой было 23 года. Все произошло в ночь с 30 на 31 декабря 2022 на дискотеке Саттон в Барселоне.

«После танца я пошел с ней в уборную, но я не настаивал на этом. Я ее там немного подождал, она пришла, опустилась на колени и начала делать мне ми***, кроме этого у нас больше ничего не было, я даже не кон**л в нее, хотя она предлагала мне секс. Я ее не избивал, не бросал на пол, я не люблю подобную жестокость.

После этого ее не видел, я сразу не рассказывал про это, потому что думал, что моя жена меня простит», – сказал Алвес и после этого сразу расплакался.

Бразилец находится в предварительном заключении с 20 января прошлого года.