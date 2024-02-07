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  4. Дани Алвес со слезами на глазах дал показания в суде об изнасиловании
Испания
07 февраля 2024, 23:11 | Обновлено 07 февраля 2024, 23:28
1896
9

Дани Алвес со слезами на глазах дал показания в суде об изнасиловании

Сегодня бразилец дал показания по делу об изнасиловании

07 февраля 2024, 23:11 | Обновлено 07 февраля 2024, 23:28
1896
9
Дани Алвес со слезами на глазах дал показания в суде об изнасиловании
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

Бывший игрок сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Дани Алвес дал показания в суде.

Бразилец обвиняется в возможном сексуальном насилии над молодой женщиной, которой было 23 года. Все произошло в ночь с 30 на 31 декабря 2022 на дискотеке Саттон в Барселоне.

«После танца я пошел с ней в уборную, но я не настаивал на этом. Я ее там немного подождал, она пришла, опустилась на колени и начала делать мне ми***, кроме этого у нас больше ничего не было, я даже не кон**л в нее, хотя она предлагала мне секс. Я ее не избивал, не бросал на пол, я не люблю подобную жестокость.

После этого ее не видел, я сразу не рассказывал про это, потому что думал, что моя жена меня простит», – сказал Алвес и после этого сразу расплакался.

Бразилец находится в предварительном заключении с 20 января прошлого года.

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Дани Алвес Барселона изнасилование суд тюрьма
Источник Twitter
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Комментарии 9
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MrStepanovM .
Бляді вони такі...відсмокчуть і права качають 
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+5
Український Крим
Стоп! Шмара відсмоктала, а потім звинуватила його, що він просто руку в труси їй засунув🤣 пацани, не заробляйте багато грошей, а то навіть за сраку нікого не зможете взяти... я вже мав сидіти років п'ятсот за законами Барсілони  
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+2
Gargantua
от жалко пацана
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+2
Виктор Войцеховский
Это Даньке еще свезло. Вон Григорьева Борьке Беккеру также отминетила, потом в себя ввела и на тебе наследницу милый.
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0
ILLUMINATOR
Не понял. Что случилось?
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0
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Український Крим
Бідний Алвеш, все життя відпахав в полі, щоб якась тварина пред'явила статтю за згвалтування
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0
Harun Bakircioğlu
Название у статьи как-то уже слишком, не?
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