ФОТО. Президент ФИФА отреагировал на встречу с Шевченко в Париже

Как и анонсировалось позавчера, новый президент УАФ Андрей Шевченко вместе с генеральным секретарем организации Игорем Грищенко посетили в Париже конгресс УЕФА.

Президент ФИФА Джанни Инфантино также посетил конгресс и встретился с Шевченко. Инфантино поделился общим фото в социальных сетях и также высказался о легенде украинского футбола.

«Я был рад снова встретиться с Андреем Шевченко, на этот раз после его избрания президентом Украинской ассоциации футбола.

Как игрок, Шевченко вдохновил нацию. Как президент УАФ, я убежден, он сделает то же самое.

В последнее время украинский футбол сохранил поразительную динамику во время тяжелого периода, и благодаря своей энергии президент Шевченко даст прекрасной игре в своей стране дополнительный толчок, а мы здесь, чтобы поддержать их постоянный рост на поле и вне его», – написал Инфантино.