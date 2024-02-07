ФОТО. Президент ФИФА отреагировал на встречу с Шевченко в Париже
Джанни Инфантино высказался о новоиспеченном президенте УАФ
Как и анонсировалось позавчера, новый президент УАФ Андрей Шевченко вместе с генеральным секретарем организации Игорем Грищенко посетили в Париже конгресс УЕФА.
Президент ФИФА Джанни Инфантино также посетил конгресс и встретился с Шевченко. Инфантино поделился общим фото в социальных сетях и также высказался о легенде украинского футбола.
«Я был рад снова встретиться с Андреем Шевченко, на этот раз после его избрания президентом Украинской ассоциации футбола.
Как игрок, Шевченко вдохновил нацию. Как президент УАФ, я убежден, он сделает то же самое.
В последнее время украинский футбол сохранил поразительную динамику во время тяжелого периода, и благодаря своей энергии президент Шевченко даст прекрасной игре в своей стране дополнительный толчок, а мы здесь, чтобы поддержать их постоянный рост на поле и вне его», – написал Инфантино.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Победу одержала сборная Франции
«Хувениль С» обыграл юношескую команду «Атлетико» Мадрид со счетом 5:0