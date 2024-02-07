Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Президент ФИФА отреагировал на встречу с Шевченко в Париже
Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 22:42 |
2307
0

ФОТО. Президент ФИФА отреагировал на встречу с Шевченко в Париже

Джанни Инфантино высказался о новоиспеченном президенте УАФ

07 февраля 2024, 22:42 |
2307
0
ФОТО. Президент ФИФА отреагировал на встречу с Шевченко в Париже
Instagram. Андрей Шевченко и Джанни Инфантино

Как и анонсировалось позавчера, новый президент УАФ Андрей Шевченко вместе с генеральным секретарем организации Игорем Грищенко посетили в Париже конгресс УЕФА.

Президент ФИФА Джанни Инфантино также посетил конгресс и встретился с Шевченко. Инфантино поделился общим фото в социальных сетях и также высказался о легенде украинского футбола.

«Я был рад снова встретиться с Андреем Шевченко, на этот раз после его избрания президентом Украинской ассоциации футбола.

Как игрок, Шевченко вдохновил нацию. Как президент УАФ, я убежден, он сделает то же самое.

В последнее время украинский футбол сохранил поразительную динамику во время тяжелого периода, и благодаря своей энергии президент Шевченко даст прекрасной игре в своей стране дополнительный толчок, а мы здесь, чтобы поддержать их постоянный рост на поле и вне его», – написал Инфантино.

По теме:
Кто забил под руководством Анчелотти больше всех? В рейтинг попал Шевченко
ФОТО. Шевченко встретился с Чеферином. Что обсудили?
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Джанни Инфантино ФИФА конгресс УЕФА Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола фото
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2024 по биатлону. Украина – седьмая в смешанной эстафете
Биатлон | 07 февраля 2024, 19:35 13
ЧМ-2024 по биатлону. Украина – седьмая в смешанной эстафете
ЧМ-2024 по биатлону. Украина – седьмая в смешанной эстафете

Победу одержала сборная Франции

ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
Футбол | 07 февраля 2024, 07:36 5
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал

«Хувениль С» обыграл юношескую команду «Атлетико» Мадрид со счетом 5:0

Названа команда, которую готов тренировать Клопп после ухода из Ливерпуля
Футбол | 07.02.2024, 08:56
Названа команда, которую готов тренировать Клопп после ухода из Ливерпуля
Названа команда, которую готов тренировать Клопп после ухода из Ливерпуля
Курьезный VAR. Нигерия по пенальти обыграла ЮАР в полуфинале Кубка Африки
Футбол | 07.02.2024, 21:55
Курьезный VAR. Нигерия по пенальти обыграла ЮАР в полуфинале Кубка Африки
Курьезный VAR. Нигерия по пенальти обыграла ЮАР в полуфинале Кубка Африки
Мудрик расстался с моделью из россии? Девушка назвала причины разрыва
Футбол | 07.02.2024, 11:10
Мудрик расстался с моделью из россии? Девушка назвала причины разрыва
Мудрик расстался с моделью из россии? Девушка назвала причины разрыва
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
07.02.2024, 00:05 7
Футбол
Экс-чемпион мира – о травме Фьюри: «Синяк примерно недельной давности»
Экс-чемпион мира – о травме Фьюри: «Синяк примерно недельной давности»
06.02.2024, 17:25
Бокс
ФОТО. Как выглядит Дани Алвес после года тюрьмы? Суд над легендой футбола
ФОТО. Как выглядит Дани Алвес после года тюрьмы? Суд над легендой футбола
06.02.2024, 13:25 2
Футбол
Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
07.02.2024, 14:28 15
Футбол
А Мудрик? Некоторые игроки Челси жалеют, что подписали длительные контракты
А Мудрик? Некоторые игроки Челси жалеют, что подписали длительные контракты
06.02.2024, 22:32 19
Футбол
Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»
Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»
07.02.2024, 12:20 1
Бокс
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся перед матчем с Реалом
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся перед матчем с Реалом
07.02.2024, 10:01 4
Футбол
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
07.02.2024, 23:30 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем