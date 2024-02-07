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Испания
07 февраля 2024, 21:43 | Обновлено 07 февраля 2024, 21:44
798
0

ФОТО. Культовый состав. Легенды Барселоны встретились в Токио

Сегодня «Интер Майами» сыграл против «Виссел Кобе»

07 февраля 2024, 21:43 | Обновлено 07 февраля 2024, 21:44
798
0
ФОТО. Культовый состав. Легенды Барселоны встретились в Токио
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Андрес Иньеста

Американский «Интер Майами» продолжил свое предсезонное турне, приехав в японский Токио и сыграв с «Виссел Кобе».

За «Интер Майами» сейчас выступает ряд бывших игроков каталонской «Барселоны» – Лионель Месси, Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес. Сегодняшний матч посетил и экс-игрок «сине-гранатовых» и «Виссел Кобе» Андрес Иньеста.

Легенды «Барселоны», в свое время выигравшие требл в 2015 году, сделали общее фото.

ФОТО. Культовый состав. Легенды Барселоны встретились в Токио

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Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
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Лионель Месси Жорди Альба Серхио Бускетс Луис Суарес Андрес Иньеста Виссел Кобе фото Интер Майами Барселона
Источник AS
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