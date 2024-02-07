Американский «Интер Майами» продолжил свое предсезонное турне, приехав в японский Токио и сыграв с «Виссел Кобе».

За «Интер Майами» сейчас выступает ряд бывших игроков каталонской «Барселоны» – Лионель Месси, Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес. Сегодняшний матч посетил и экс-игрок «сине-гранатовых» и «Виссел Кобе» Андрес Иньеста.

Легенды «Барселоны», в свое время выигравшие требл в 2015 году, сделали общее фото.

ФОТО. Культовый состав. Легенды Барселоны встретились в Токио