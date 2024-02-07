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  4. ФОТО. Жена звезды Шахтера похвасталась горячей фигурой на пляжах Мальдив
Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 21:20 |
3540
6

ФОТО. Жена звезды Шахтера похвасталась горячей фигурой на пляжах Мальдив

Елизавета Судакова отдыхает на экзотических островах, пока Георгий тренируется в Турции

07 февраля 2024, 21:20 |
3540
6
ФОТО. Жена звезды Шахтера похвасталась горячей фигурой на пляжах Мальдив
Instagram. Елизавета Судакова

Жена 21-летнего украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова Елизавета отдыхает на Мальдивах.

Девушка опубликовала соответствующие фотографии в бикини в своем Instagram. Также вместе с Елизаветой на пляжах экзотических островов находится и дочка Милана.

Отметим, что сейчас сам Георгий тренируется вместе с «горняками» в Белеке, Турция. 8 февраля донецкая команда проведет два спарринга – с туркменским «Аркадагом» (начало игры – в 12:00 по киевскому времени) и польской «Лехией» (16:30).

Ранее Георгий, Елизавета и Милана вместе отдыхали в городе Дубай, ОАЭ.

ФОТО. Жена звезды Шахтера похвасталась горячей фигурой на пляжах Мальдив

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Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
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фото Георгий Судаков lifestyle
Источник Sport.ua
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Александр Ад
вдало вийшла заміж
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+8
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Gargantua
фигура не горячая, а попа конечно огонь
Это мышцы такие можно накачать или силикон и туда задувают?
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Spaceman
Коняка якась
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+1
serhiy
Красуньки ! )
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-3
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