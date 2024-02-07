ФОТО. Жена звезды Шахтера похвасталась горячей фигурой на пляжах Мальдив
Елизавета Судакова отдыхает на экзотических островах, пока Георгий тренируется в Турции
Жена 21-летнего украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова Елизавета отдыхает на Мальдивах.
Девушка опубликовала соответствующие фотографии в бикини в своем Instagram. Также вместе с Елизаветой на пляжах экзотических островов находится и дочка Милана.
Отметим, что сейчас сам Георгий тренируется вместе с «горняками» в Белеке, Турция. 8 февраля донецкая команда проведет два спарринга – с туркменским «Аркадагом» (начало игры – в 12:00 по киевскому времени) и польской «Лехией» (16:30).
Ранее Георгий, Елизавета и Милана вместе отдыхали в городе Дубай, ОАЭ.
ФОТО. Жена звезды Шахтера похвасталась горячей фигурой на пляжах Мальдив
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболисты считают, что их обманули с «грандиозным проектом»
«Горняки» изначально планировали потратить около 50 миллионов зимой
Это мышцы такие можно накачать или силикон и туда задувают?