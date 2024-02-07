Жена 21-летнего украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова Елизавета отдыхает на Мальдивах.

Девушка опубликовала соответствующие фотографии в бикини в своем Instagram. Также вместе с Елизаветой на пляжах экзотических островов находится и дочка Милана.

Отметим, что сейчас сам Георгий тренируется вместе с «горняками» в Белеке, Турция. 8 февраля донецкая команда проведет два спарринга – с туркменским «Аркадагом» (начало игры – в 12:00 по киевскому времени) и польской «Лехией» (16:30).

Ранее Георгий, Елизавета и Милана вместе отдыхали в городе Дубай, ОАЭ.

ФОТО. Жена звезды Шахтера похвасталась горячей фигурой на пляжах Мальдив