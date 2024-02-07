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Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 20:41 |
609
0

Капитан Шахтера получил травму. Успеет ли восстановиться к игре с Марселем?

Тарас Степаненко травмировался на сборах в Турции

07 февраля 2024, 20:41 |
609
0
Капитан Шахтера получил травму. Успеет ли восстановиться к игре с Марселем?
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

34-летний полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко получил травму на сборах в Турции.

Сообщается, что повреждение капитана «горняков» не является серьезным и уже вскоре он должен вернуться в общую группу. Степаненко должен успеть полностью восстановить до первого поединка 1/16 финала Лиги Европы против «Марселя», который состоится 15 февраля.

Недавно Тарас Степаненко подписал новый контракт с донецким «Шахтером». Соглашение рассчитано до завершения сезона 2024/25. Первоначально договор действовал до лета 2024 года.

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Источник: Шахтер бесплатно отдал полузащитника клубу-конкуренту
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Тарас Степаненко травма Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ТаТоТаке
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