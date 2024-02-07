Капитан Шахтера получил травму. Успеет ли восстановиться к игре с Марселем?

34-летний полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко получил травму на сборах в Турции.

Сообщается, что повреждение капитана «горняков» не является серьезным и уже вскоре он должен вернуться в общую группу. Степаненко должен успеть полностью восстановить до первого поединка 1/16 финала Лиги Европы против «Марселя», который состоится 15 февраля.

Недавно Тарас Степаненко подписал новый контракт с донецким «Шахтером». Соглашение рассчитано до завершения сезона 2024/25. Первоначально договор действовал до лета 2024 года.