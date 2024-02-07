Кто забил под руководством Анчелотти больше всех? В рейтинг попал Шевченко

Twitter аккаунт PopFoot, который специализируется на уникальных статистический данных, опубликовал рейтинг футболистов, которые забили и отдали больше всех голевых передач под руководством итальянского специалиста Карло Анчелотти.

В рейтинге нашлось место и легендарному украинскому форварду, а теперь и действующему президенту УАФ – Андрею Шевченко. Карло возглавлял «Милан» с 2001 по 2009 год, а Шевченко выступал в итальянском клубе с 1999 по 2006 и с 2008 по 2009. За это время Шевченко забил 103 гола и отдал 33 ассиста для команды Анчелотти в 219 матчах.

По сумме голов и ассистов Андрей занимает 5-е место в данном рейтинге. Лидером топа является Филиппо Индзаги, который играл при Анчелотти в «Милане» и «Ювентусе», провел 332 матча, забив 161 гол и отдав 14 голевых передач.

Легенда мадридского «Реала» Криштиану Роналду выступал под руководством Карло в составе королевского клуба с 2013 по 2015 год, успев отыграть в 101 поединке и забить 112 голов, а также отдать 35 ассистов. По среднему показателю забитых мячей и голевых передач КриРо является самым успешным игроком Карло за его тренерскую карьеру – 1.46.

Интересно, что в этом списке есть только один футболист, которого сейчас тренирует Карло Анчелотти в «Реале» – Винисиус Жуниор. Бразилец отыграл в 127 встречах, забил 56 голов и отдал 40 ассистов.

Сейчас подопечные Анчелотти занимают первое место в таблице Ла Лиги 2023/24. «Реал» с 58 очками опережает «Жирону» на 2 пункта.

Топ-10 лучших футболистов по системе гол + пас под руководством Карло Анчелотти за всю историю:

Филиппо Индзаги (Ювентус, Милан) – 175 голов и ассистов (161+14), 332 матча, 0.53 гола или ассиста за игру;

Карим Бензема (Реал) – 170 голов и ассистов (121+49), 187 матчей, 0.91 гола или ассиста за игру;

Кака (Милан) – 163 голов и ассистов (95+68), 270 матчей, 0.60 гола или ассиста за игру;

Криштиану Роналду (Реал) – 147 голов и ассистов (112+35), 101 матч, 1.46 голов или ассистов за игру;

Андрей Шевченко (Милан) – 136 голов и ассистов (103+33), 219 матчей, 0.62 гола или ассиста за игру.