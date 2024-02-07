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  4. Легенда Арсенала вступился за Мудрика после критики украинца в соцсетях
Англия
07 февраля 2024, 20:24 |
1236
3

Легенда Арсенала вступился за Мудрика после критики украинца в соцсетях

Жилберто Силва высказался об украинском вингере

07 февраля 2024, 20:24 |
1236
3
Легенда Арсенала вступился за Мудрика после критики украинца в соцсетях
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии Жилберто Силва вступился за вингера «Челси» Михаила Мудрика, которого часто критикуют болельщики в социальных сетях.

«Я надеюсь, что эта критика в социальных сетях скоро исчезнет, ведь игроки действительно устают от такого, лиге нужно что-то с этим сделать. Я не думаю, что болельщики имеют право постоянно критиковать Мудрика в социальных сетях, Михаилу тоже не следует упускаться до их уровня», – сказал Жилберто Силва.

Ранее Мудрик вызвал фаната, который негативно высказался о его игре, сыграть один на один на 10 тысяч фунтов стерлингов.

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Жилберто Силва фанаты болельщики чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Источник The Mirror
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Комментарии 3
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Віктор Коробка
Оце - дійсно легенда! Чемпіон світу, кубків Америки та конфедерацій, чемпіон АПЛ, володар кубку та суперкубку Англії, капітан Арсеналу. Дякуємо за підтримку Михайла!
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+1
Перець
Котика Мурзіка всі "люблять",а інші  просто ідеали 
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0
PUMA
Ага,а сам радуется что Арсенал это чудо не подписало 
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-5
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