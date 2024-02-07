Легенда Арсенала вступился за Мудрика после критики украинца в соцсетях

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии Жилберто Силва вступился за вингера «Челси» Михаила Мудрика, которого часто критикуют болельщики в социальных сетях.

«Я надеюсь, что эта критика в социальных сетях скоро исчезнет, ведь игроки действительно устают от такого, лиге нужно что-то с этим сделать. Я не думаю, что болельщики имеют право постоянно критиковать Мудрика в социальных сетях, Михаилу тоже не следует упускаться до их уровня», – сказал Жилберто Силва.

Ранее Мудрик вызвал фаната, который негативно высказался о его игре, сыграть один на один на 10 тысяч фунтов стерлингов.