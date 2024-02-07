Без Радукану. Стали известны первые 4 четвертьфиналистки турнира в Абу-Даби
7 января состоялись матчи 1/8 финала соревнований WTA 500 в ОАЭ в нижней части сетки
7 января состоялись матчи 1/8 финала в нижней части сетки хардового турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).
Вторая сеяная соревнований Онс Жабер уверенно переиграла победительницу US Open 2021 Эмму Радукану.
В четвертьфинале представительница Туниса встретится с Беатрис Хаддад Майей, которая посеяна под шестым номером. Во 2-м раунде Беатрис в марафонском трех-сетовике обыграла Магду Линетт.
В еще одном четвертьфинале сойдутся Дарья Касаткина и Сорана Кырстя. Стоит отметить выступления румынки, которая уже на своем пути успела выбить Каролин Гарсию и Марию Саккари.
8 февраля свой матч 1/8 финала проведет украинка Ангелина Калинина. Она поборется с «нейтральной» теннисисткой Людмилой Самсоновой.
WTA 500 Абу-Даби. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Дарья Касаткина [8] – Эшлин Крюгер [Q] – 6:3, 7:5
Сорана Кырстя – Мария Саккари [3] – 6:2, 6:1
Беатрис Хаддад Майя [6] – Магда Линетт – 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:1
Эмма Радукану – Онс Жабер [2] – 4:6, 1:6
WTA 500 Абу-Даби. Пары 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Дарья Касаткина [8] – Сорана Кырстя
Беатрис Хаддад Майя [6] – Онс Жабер [2]
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