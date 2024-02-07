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  4. Без Радукану. Стали известны первые 4 четвертьфиналистки турнира в Абу-Даби
WTA
07 февраля 2024, 19:57 |
324
0

Без Радукану. Стали известны первые 4 четвертьфиналистки турнира в Абу-Даби

7 января состоялись матчи 1/8 финала соревнований WTA 500 в ОАЭ в нижней части сетки

07 февраля 2024, 19:57 |
324
0
Без Радукану. Стали известны первые 4 четвертьфиналистки турнира в Абу-Даби
Getty Images/Global Images Ukraine. Сорана Кырстя

7 января состоялись матчи 1/8 финала в нижней части сетки хардового турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Вторая сеяная соревнований Онс Жабер уверенно переиграла победительницу US Open 2021 Эмму Радукану.

В четвертьфинале представительница Туниса встретится с Беатрис Хаддад Майей, которая посеяна под шестым номером. Во 2-м раунде Беатрис в марафонском трех-сетовике обыграла Магду Линетт.

В еще одном четвертьфинале сойдутся Дарья Касаткина и Сорана Кырстя. Стоит отметить выступления румынки, которая уже на своем пути успела выбить Каролин Гарсию и Марию Саккари.

8 февраля свой матч 1/8 финала проведет украинка Ангелина Калинина. Она поборется с «нейтральной» теннисисткой Людмилой Самсоновой.

WTA 500 Абу-Даби. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Дарья Касаткина [8] – Эшлин Крюгер [Q] – 6:3, 7:5
Сорана Кырстя – Мария Саккари [3] – 6:2, 6:1

Беатрис Хаддад Майя [6] – Магда Линетт – 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:1
Эмма Радукану – Онс Жабер [2] – 4:6, 1:6

WTA 500 Абу-Даби. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Дарья Касаткина [8] – Сорана Кырстя
Беатрис Хаддад Майя [6] – Онс Жабер [2]

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WTA Абу-Даби Дарья Касаткина Эшлин Крюгер Беатрис Хаддад Майя Магда Линетт Сорана Кырстя Мария Саккари Эмма Радукану Онс Жабер
Источник Sport.ua
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