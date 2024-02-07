Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ангелина Калинина – Людмила Самсонова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
07 февраля 2024, 16:50 |
150
0

Ангелина Калинина – Людмила Самсонова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Абу-Даби

07 февраля 2024, 16:50 |
150
0
Ангелина Калинина – Людмила Самсонова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

8 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№32 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Абу-Даби.

Во втором раунде украинка сразится против Людмилы Самсоновой (№15 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Крейчикова – Соррибес Тормо. Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Барборой Крейчиковой (№12 WTA) или Сарой Соррибес Тормо (№54 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Калинина добыла первую победу в 2024 году
Матча с Калининой не будет. Цуренко не справилась с Самсоновой в Абу-Даби
Леся Цуренко – Людмила Самсонова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина смотреть онлайн WTA Абу-Даби Людмила Самсонова
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новая российская ракетная атака. Залужный рассказал подробности
Война | 07 февраля 2024, 10:27 5
Новая российская ракетная атака. Залужный рассказал подробности
Новая российская ракетная атака. Залужный рассказал подробности

Очередной террористический удар

Довбик ответил на вопрос, сыграет ли с Реалом в следующем матче
Футбол | 06 февраля 2024, 17:26 7
Довбик ответил на вопрос, сыграет ли с Реалом в следующем матче
Довбик ответил на вопрос, сыграет ли с Реалом в следующем матче

Украинец недавно получил повреждение на тренировке

Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Футбол | 07.02.2024, 08:50
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
ФОТО. Томлянович удалили доброкачественную опухоль
Теннис | 06.02.2024, 19:45
ФОТО. Томлянович удалили доброкачественную опухоль
ФОТО. Томлянович удалили доброкачественную опухоль
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
Футбол | 06.02.2024, 22:17
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топ-клуб Австрии выкупил защитника сборной Украины. Известна сумма перехода
Топ-клуб Австрии выкупил защитника сборной Украины. Известна сумма перехода
05.02.2024, 16:33 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Самый дорогой игрок в истории Шахтера возвращается в Бразилию
ОФИЦИАЛЬНО. Самый дорогой игрок в истории Шахтера возвращается в Бразилию
05.02.2024, 23:35
Футбол
Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»
Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»
07.02.2024, 12:20 1
Бокс
«Я пожертвовал всеми датами»: Усик упрекнул Фьюри в неуважении
«Я пожертвовал всеми датами»: Усик упрекнул Фьюри в неуважении
06.02.2024, 15:51
Бокс
Стало известно, на какую должность в УАФ будет претендовать Лужный
Стало известно, на какую должность в УАФ будет претендовать Лужный
05.02.2024, 17:59 11
Футбол
Экс-чемпион мира – о травме Фьюри: «Синяк примерно недельной давности»
Экс-чемпион мира – о травме Фьюри: «Синяк примерно недельной давности»
06.02.2024, 17:25
Бокс
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
06.02.2024, 12:20 23
Футбол
ФОТО. Как выглядит Дани Алвес после года тюрьмы? Суд над легендой футбола
ФОТО. Как выглядит Дани Алвес после года тюрьмы? Суд над легендой футбола
06.02.2024, 13:25 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем