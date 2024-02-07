Ангелина Калинина – Людмила Самсонова. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 февраля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№32 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 500 в Абу-Даби.

Во втором раунде украинка сразится против Людмилы Самсоновой (№15 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Крейчикова – Соррибес Тормо. Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Барборой Крейчиковой (№12 WTA) или Сарой Соррибес Тормо (№54 WTA).

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