Колоссальная сумма. Суперлига готовит иск у УЕФА

Европейская Суперлига рассматривает возможность подачи иска у УЕФА на сумму в 3,5 миллиарда евро. Об этом сообщает испанское издание As.

Организаторы Суперлиги считают, что старт турнира откладывается из-за давления со стороны УЕФА, которое ведет к существенным убыткам. Ставка по кредиту от банка JP Morgan с 2021 года возросла с 2,8 до 6,3%.

Также в сумму в 3,5 миллиарда включена упущенная выгода от реализации телеправ на показ матчей Суперлиги: убытки оцениваются в 0,7 – 1,2 миллиарда евро. Также, вклад спонсоров турнира при более раннем запуске мог бы быть на 10% выше текущего.

Представители Суперлиги считают, что УЕФА по-прежнему пользуется монопольным положением в европейском футболе, несмотря на запрет от суда Европейского союза.