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Европейская Суперлига
07 февраля 2024, 19:51 |
896
2

Колоссальная сумма. Суперлига готовит иск у УЕФА

Организаторы турнира считают, что запуск турнира откладывается из-за давления УЕФА

07 февраля 2024, 19:51 |
896
2
Колоссальная сумма. Суперлига готовит иск у УЕФА
Twitter

Европейская Суперлига рассматривает возможность подачи иска у УЕФА на сумму в 3,5 миллиарда евро. Об этом сообщает испанское издание As.

Организаторы Суперлиги считают, что старт турнира откладывается из-за давления со стороны УЕФА, которое ведет к существенным убыткам. Ставка по кредиту от банка JP Morgan с 2021 года возросла с 2,8 до 6,3%.

Также в сумму в 3,5 миллиарда включена упущенная выгода от реализации телеправ на показ матчей Суперлиги: убытки оцениваются в 0,7 – 1,2 миллиарда евро. Также, вклад спонсоров турнира при более раннем запуске мог бы быть на 10% выше текущего.

Представители Суперлиги считают, что УЕФА по-прежнему пользуется монопольным положением в европейском футболе, несмотря на запрет от суда Европейского союза.

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Источник AS
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Иван Иванов
фтопку суперлигу!
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Swimmer
Чеферіні терміново закуповує памперси
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