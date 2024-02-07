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  4. ВИДЕО. Лунин готовится к игре против Довбика и Цыганкова. Выйдет в старте?
Испания
07 февраля 2024, 19:02 |
193
0

ВИДЕО. Лунин готовится к игре против Довбика и Цыганкова. Выйдет в старте?

Игра «Реала» с «Жироной» состоится 10 февраля

07 февраля 2024, 19:02 |
193
0
ВИДЕО. Лунин готовится к игре против Довбика и Цыганкова. Выйдет в старте?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В центральном матче 24-го тура Ла Лиги встретятся два лидера чемпионата – «Реал» и «Жирона». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 10 февраля.

Мадридский клуб интенсивно готовится к этому матчу, ведь у него будет хороший шанс закрепиться на первом месте в Ла Лиге. Пресс-служба «галактикос» показала, как к этому матчу готовятся вратари «Реала». Пока неизвестно, доверит ли Карло Анчелотти место в стартовом составе именно Андрею Лунину.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложит Андрею Лунину продление контракта. Но сам украинец пока не определился со своим будущим.

ВИДЕО. Лунин готовится к игре против Довбика и Цыганкова. Выйдет ли в старте?

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травма Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Жирона Андрей Лунин
Источник Sport.ua
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