ВИДЕО. Лунин готовится к игре против Довбика и Цыганкова. Выйдет в старте?
Игра «Реала» с «Жироной» состоится 10 февраля
В центральном матче 24-го тура Ла Лиги встретятся два лидера чемпионата – «Реал» и «Жирона». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 10 февраля.
Мадридский клуб интенсивно готовится к этому матчу, ведь у него будет хороший шанс закрепиться на первом месте в Ла Лиге. Пресс-служба «галактикос» показала, как к этому матчу готовятся вратари «Реала». Пока неизвестно, доверит ли Карло Анчелотти место в стартовом составе именно Андрею Лунину.
Ранее сообщалось, что «Реал» предложит Андрею Лунину продление контракта. Но сам украинец пока не определился со своим будущим.
ВИДЕО. Лунин готовится к игре против Довбика и Цыганкова. Выйдет ли в старте?
🧤🚫🧱#RMCity pic.twitter.com/MPhjltWc0Q— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 7, 2024
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