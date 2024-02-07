Байер повторил достижение Ювентуса 12-летней давности

Вчера, 6 февраля «Байер» в четвертьфинале Кубка Германии обыграл «Штутгарт» со счетом 3:2. Таким образом, команда Хаби Алонсо остается единственной в топ-5 лигах Европы, кто в нынешнем сезоне еще не проигрывал.

Серия «Байера» без поражений со старта сезона составляет уже 30 матчей. В топ-5 лигах Европы подобного никому не удавалось со времен «Ювентуса» Антонио Конте в сезоне 2011/2012.

Если говорить только о немецких командах, то рекорд принадлежит «Баварии» – 32 матча без поражений.

В 30 матчах «Байер» одержал 26 побед (16 – в Бундеслиге, 6 – в Лиге Европы, 4 – в Кубке Германии) и 4 раза сыграл вничью.