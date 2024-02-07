Президент Лацио: «Я не увольняю Сарри, это чушь»

Президент «Лацио» Клаудио Лотито опроверг слухи о возможном увольнении главного тренера команды Маурицио Сарри:

«Я не увольняю Сарри. Я вижу только бессмыслицы в прессе вокруг этого вопроса.

Так до сих пор и не понял, в чем именно заключается проблема, но я разберусь с этим в ближайшее время. Если потребуется, возьму дело в свои руки, как я делал это в других случаях в прошлом.

Другие тренеры? Сегодня я ни с кем не веду никаких переговоров», – цитирует Лотито журналист Николо Скира.

Ранее сообщалось об интересе к Сарри со стороны «Милана».