Президент Лацио: «Я не увольняю Сарри, это чушь»
Клаудио Лотито доверяет тренеру команды
Президент «Лацио» Клаудио Лотито опроверг слухи о возможном увольнении главного тренера команды Маурицио Сарри:
«Я не увольняю Сарри. Я вижу только бессмыслицы в прессе вокруг этого вопроса.
Так до сих пор и не понял, в чем именно заключается проблема, но я разберусь с этим в ближайшее время. Если потребуется, возьму дело в свои руки, как я делал это в других случаях в прошлом.
Другие тренеры? Сегодня я ни с кем не веду никаких переговоров», – цитирует Лотито журналист Николо Скира.
Ранее сообщалось об интересе к Сарри со стороны «Милана».
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