Будут еще подписания? Известно, какой у Шахтера зимний трансферный лимит
«Горняки» изначально планировали потратить около 50 миллионов зимой
У донецкого «Шахтера» есть трансферный лимит на зимние приобретения.
Сообщается, что первоначально руководство «Шахтера» планировало потратить на зимние трансферы не более 50 миллионов (евро или долларов не уточняется) с учетом зарплат новичков. На приобретение Марлона Гомеса и Кевина ушло по 12 миллионов, 700 тысяч были заплачены за грузинского защитника Луку Лацабидзе.
Сообщается, что в соглашении с «Палмейрасом» по Кевину прописаны бонусы в размере 3 миллионов, а в соглашении Марлона Гомеса – 4 миллиона.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» отказался продавать Судакова за 40 миллионов евро итальянскому «Наполи».
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