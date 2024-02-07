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Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 18:41 |
673
6

Будут еще подписания? Известно, какой у Шахтера зимний трансферный лимит

«Горняки» изначально планировали потратить около 50 миллионов зимой

07 февраля 2024, 18:41 |
673
6
Будут еще подписания? Известно, какой у Шахтера зимний трансферный лимит
ФК Шахтер.

У донецкого «Шахтера» есть трансферный лимит на зимние приобретения.

Сообщается, что первоначально руководство «Шахтера» планировало потратить на зимние трансферы не более 50 миллионов (евро или долларов не уточняется) с учетом зарплат новичков. На приобретение Марлона Гомеса и Кевина ушло по 12 миллионов, 700 тысяч были заплачены за грузинского защитника Луку Лацабидзе.

Сообщается, что в соглашении с «Палмейрасом» по Кевину прописаны бонусы в размере 3 миллионов, а в соглашении Марлона Гомеса – 4 миллиона.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» отказался продавать Судакова за 40 миллионов евро итальянскому «Наполи».

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Шахтер Донецк финансы трансферы трансферы УПЛ
Источник YouTube
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Лига конференций без динамо
Трансферный лимит  дырявого динамо на зимние межсезонье остался в казино Монако
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+2
Лига конференций без динамо
Супер 
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Злий Глобинець
Це добре. Якісні легіонери потрібні в українському чемпіонаті. Гірникам ще б якісного молодого форварда придбати - і була б взагалі команда-мрія!
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+1
Фанькин кот
Это великий Шахтёр, детки! Завидуйте молча, дыpявыe!
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0
Весняна Сова
Яка сумна новина..
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-2
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