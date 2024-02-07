Будут еще подписания? Известно, какой у Шахтера зимний трансферный лимит

У донецкого «Шахтера» есть трансферный лимит на зимние приобретения.

Сообщается, что первоначально руководство «Шахтера» планировало потратить на зимние трансферы не более 50 миллионов (евро или долларов не уточняется) с учетом зарплат новичков. На приобретение Марлона Гомеса и Кевина ушло по 12 миллионов, 700 тысяч были заплачены за грузинского защитника Луку Лацабидзе.

Сообщается, что в соглашении с «Палмейрасом» по Кевину прописаны бонусы в размере 3 миллионов, а в соглашении Марлона Гомеса – 4 миллиона.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» отказался продавать Судакова за 40 миллионов евро итальянскому «Наполи».