Турция07 февраля 2024, 17:25 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий клуб подписал защитника Боруссии Дортмунд
Тома Менье стал игроком «Трабзонспора»
07 февраля 2024, 17:25 |
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Турецкий «Трабзонспор» официально сообщил о подписании флангового защитника «Боруссии» Дортмунд и сборной Бельгии Тома Менье. Контракт с игроком рассчитан на полтора года – до лета 2025 года.
Менье перешел в «Трабзонспор» на правах свободного агента, перед этим расторгнув контракт с «Боруссией» Дортмунд, который был рассчитан до конца текущего сезона.
В нынешнем сезоне Менье потерял место в основе «Боруссии». На счету 32-летнего бельгийского защитника 9 матчей во всех турнирах, без результативных действий.
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