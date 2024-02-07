Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий клуб подписал защитника Боруссии Дортмунд
Турция
07 февраля 2024, 17:25 |
254
0

ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий клуб подписал защитника Боруссии Дортмунд

Тома Менье стал игроком «Трабзонспора»

07 февраля 2024, 17:25 |
254
0
ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий клуб подписал защитника Боруссии Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine. Тома Менье

Турецкий «Трабзонспор» официально сообщил о подписании флангового защитника «Боруссии» Дортмунд и сборной Бельгии Тома Менье. Контракт с игроком рассчитан на полтора года – до лета 2025 года.

Менье перешел в «Трабзонспор» на правах свободного агента, перед этим расторгнув контракт с «Боруссией» Дортмунд, который был рассчитан до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне Менье потерял место в основе «Боруссии». На счету 32-летнего бельгийского защитника 9 матчей во всех турнирах, без результативных действий.

По теме:
Не Судаков. Полузащитник Шахтера был близок к переходу в клуб Ла Лиги
Скала 1911 пригласила экс-голкипера одного из лидеров Первой лиги
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
Тома Менье Трабзонспор Боруссия Дортмунд трансферы трансферы Бундеслиги
Источник ФК Трабзонспор
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Норвежцы едут побеждать, чего ожидать от сборной Украины?
Биатлон | 07 февраля 2024, 13:13 7
Норвежцы едут побеждать, чего ожидать от сборной Украины?
Норвежцы едут побеждать, чего ожидать от сборной Украины?

Превью чемпионата мира по биатлону 2024

Жирона нашла Довбику и Цыганкову нового тренера. Куда перейдет Мичел?
Футбол | 07 февраля 2024, 16:35 0
Жирона нашла Довбику и Цыганкову нового тренера. Куда перейдет Мичел?
Жирона нашла Довбику и Цыганкову нового тренера. Куда перейдет Мичел?

Наставником «Жироны» может стать нынешний коуч «Лас-Пальмаса»

Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Футбол | 07.02.2024, 00:05
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 07.02.2024, 07:20
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
Футбол | 07.02.2024, 14:28
Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Максим ШАЦКИХ: «Возможно, такого шанса у Жироны больше не будет»
Максим ШАЦКИХ: «Возможно, такого шанса у Жироны больше не будет»
05.02.2024, 17:38
Футбол
Довбик ответил на вопрос, сыграет ли с Реалом в следующем матче
Довбик ответил на вопрос, сыграет ли с Реалом в следующем матче
06.02.2024, 17:26 7
Футбол
ФОТО. Как выглядит Дани Алвес после года тюрьмы? Суд над легендой футбола
ФОТО. Как выглядит Дани Алвес после года тюрьмы? Суд над легендой футбола
06.02.2024, 13:25 2
Футбол
Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
06.02.2024, 09:38 2
Футбол
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
Последняя звезда Поднебесной. Почему Оскар все еще играет в Китае
06.02.2024, 22:17 13
Футбол
Старт ЧМ-2024 по биатлону под угрозой срыва
Старт ЧМ-2024 по биатлону под угрозой срыва
06.02.2024, 14:19 1
Биатлон
Украина в ярком матче с камбэками обыграла Корею в овертайме
Украина в ярком матче с камбэками обыграла Корею в овертайме
06.02.2024, 22:09 1
Хоккей
Пока Усик занят. Хрговичу нашли нового соперника
Пока Усик занят. Хрговичу нашли нового соперника
06.02.2024, 21:29
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем