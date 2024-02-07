ОФИЦИАЛЬНО. Турецкий клуб подписал защитника Боруссии Дортмунд

Турецкий «Трабзонспор» официально сообщил о подписании флангового защитника «Боруссии» Дортмунд и сборной Бельгии Тома Менье. Контракт с игроком рассчитан на полтора года – до лета 2025 года.

Менье перешел в «Трабзонспор» на правах свободного агента, перед этим расторгнув контракт с «Боруссией» Дортмунд, который был рассчитан до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне Менье потерял место в основе «Боруссии». На счету 32-летнего бельгийского защитника 9 матчей во всех турнирах, без результативных действий.