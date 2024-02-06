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  4. Защитник Боруссии Дортмунд перейдет в турецкий топ-клуб
Германия
06 февраля 2024, 15:06 |
318
0

Защитник Боруссии Дортмунд перейдет в турецкий топ-клуб

Тома Менье продолжит карьеру в «Трабзонспоре»

06 февраля 2024, 15:06 |
318
0
Защитник Боруссии Дортмунд перейдет в турецкий топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Тома Менье

Правый защитник «Боруссии» Дортмунд Тома Менье в ближайшее время покинет клуб. Он продолжит карьеру в турецком «Трабзонспоре».

32-летний бельгиец перейдет в турецкий клуб на правах свободного агента. Перед этим он расторгнет контракт с «Боруссией», который рассчитан до лета 2024 года. Клубу это позволит сэкономить примерно 4 миллиона евро зарплаты Менье за полгода (с учетом налогов).

В нынешнем сезоне Менте потерял место в основе «Боруссии». На его счету 9 матчей во всех турнирах, без результативных действий.

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Тома Менье Боруссия Дортмунд Трабзонспор трансферы трансферы Бундеслиги свободный агент
Источник Twitter
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