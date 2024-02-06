Защитник Боруссии Дортмунд перейдет в турецкий топ-клуб

Правый защитник «Боруссии» Дортмунд Тома Менье в ближайшее время покинет клуб. Он продолжит карьеру в турецком «Трабзонспоре».

32-летний бельгиец перейдет в турецкий клуб на правах свободного агента. Перед этим он расторгнет контракт с «Боруссией», который рассчитан до лета 2024 года. Клубу это позволит сэкономить примерно 4 миллиона евро зарплаты Менье за полгода (с учетом налогов).

В нынешнем сезоне Менте потерял место в основе «Боруссии». На его счету 9 матчей во всех турнирах, без результативных действий.