ФОТО. Шевченко прибыл на конгресс УЕФА в Париже
Вместе с президентом УАФ во Францию прибыл Игорь Грищенко
Как и анонсировалось позавчера, новый президент УАФ Андрей Шевченко вместе с генеральным секретарем организации Игорем Грищенко прибыл в Париж для участия в конгрессе УЕФА.
Об этом сообщил сам Шевченко в своих соцсетях:
«Сегодня работаем в Париже на конгрессе УЕФА, который собирает представителей всех европейских футбольных ассоциаций.
Провели встречи с делегациями Германии и Италии. Обсудили возможность изучения опыта по подготовке и обучению тренеров и организации летних футбольных лагерей для украинских детей.
Отдельно с немецкими коллегами обсудили заявку Германии, Бельгии и Нидерландов на проведение Женского Чемпионата мира-2027 и организации благотворительных мероприятий».
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