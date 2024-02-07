ФОТО. Шевченко прибыл на конгресс УЕФА в Париже

Как и анонсировалось позавчера, новый президент УАФ Андрей Шевченко вместе с генеральным секретарем организации Игорем Грищенко прибыл в Париж для участия в конгрессе УЕФА.

Об этом сообщил сам Шевченко в своих соцсетях:

«Сегодня работаем в Париже на конгрессе УЕФА, который собирает представителей всех европейских футбольных ассоциаций.

Провели встречи с делегациями Германии и Италии. Обсудили возможность изучения опыта по подготовке и обучению тренеров и организации летних футбольных лагерей для украинских детей.

Отдельно с немецкими коллегами обсудили заявку Германии, Бельгии и Нидерландов на проведение Женского Чемпионата мира-2027 и организации благотворительных мероприятий».