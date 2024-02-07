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07 февраля 2024, 16:35 |
815
1

ФОТО. Шевченко прибыл на конгресс УЕФА в Париже

Вместе с президентом УАФ во Францию прибыл Игорь Грищенко

07 февраля 2024, 16:35 |
815
1
ФОТО. Шевченко прибыл на конгресс УЕФА в Париже
YouTube. Андрей Шевченко

Как и анонсировалось позавчера, новый президент УАФ Андрей Шевченко вместе с генеральным секретарем организации Игорем Грищенко прибыл в Париж для участия в конгрессе УЕФА.

Об этом сообщил сам Шевченко в своих соцсетях:

«Сегодня работаем в Париже на конгрессе УЕФА, который собирает представителей всех европейских футбольных ассоциаций.

Провели встречи с делегациями Германии и Италии. Обсудили возможность изучения опыта по подготовке и обучению тренеров и организации летних футбольных лагерей для украинских детей.

Отдельно с немецкими коллегами обсудили заявку Германии, Бельгии и Нидерландов на проведение Женского Чемпионата мира-2027 и организации благотворительных мероприятий».

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Андрей Шевченко фото Украинская ассоциация футбола конгресс УЕФА УЕФА Игорь Грищенко
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Александр
Шева еще долго продержался в Украине 
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