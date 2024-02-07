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07 февраля 2024, 16:30 | Обновлено 07 февраля 2024, 16:35
194
1

Тарас КАЧАРАБА: «Хочу вернуться в сборную. Для меня главное – играть»

Украинский защитник рассказал, почему принял предложение словаков

07 февраля 2024, 16:30 | Обновлено 07 февраля 2024, 16:35
194
1
Тарас КАЧАРАБА: «Хочу вернуться в сборную. Для меня главное – играть»
ФК ДАК 1904 Дунайска Стреда. Тарас Качараба

Украинский защитник Тарас Качараба прокомментировал подписание контракта со словацким клубом ДАК 1904 Дунайска Стреда.

«В начале сезона я получил травму, стал меньше играть, а мой контракт закончился, и я почувствовал, что мне нужны перемены. У меня было два предложения: одно из корейской лиги и одно из ДАК 1904. Я выбрал клуб из Дунайской Стреды, потому что он ближе мне ментально и всегда ставит перед собой самые высокие цели, как и «Славия». Я уверен, что мы все сделаем хорошую работу и выведем клуб на новый уровень. Я прибыл полный энергии и мотивации, чтобы помочь клубу. Я всегда играю в футбол с полной отдачей и стараюсь выкладываться на поле по максимуму. Я стараюсь привнести то же самое и сюда, чтобы болельщики могли наслаждаться моей игрой и игрой команды.

Сейчас для меня главное – играть полные матчи и показывать в них качество, потому что я хочу вернуться в сборную. Надеюсь, я помогу ДАК 1904, а клуб поможет мне», – заявил Качараба.

Отметим, что Тарас будет выступать в новом клубе под номером 33.

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трансферы Тарас Качараба чемпионат Словакии по футболу ДАК 1904 Дунайска Стреда
Источник ДАК 1904
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turist86
29 років, жоден сильний клуб не цікавиться. Навряд чи виграє конкуренцію в збірній
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