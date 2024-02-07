Украинский защитник Тарас Качараба прокомментировал подписание контракта со словацким клубом ДАК 1904 Дунайска Стреда.

«В начале сезона я получил травму, стал меньше играть, а мой контракт закончился, и я почувствовал, что мне нужны перемены. У меня было два предложения: одно из корейской лиги и одно из ДАК 1904. Я выбрал клуб из Дунайской Стреды, потому что он ближе мне ментально и всегда ставит перед собой самые высокие цели, как и «Славия». Я уверен, что мы все сделаем хорошую работу и выведем клуб на новый уровень. Я прибыл полный энергии и мотивации, чтобы помочь клубу. Я всегда играю в футбол с полной отдачей и стараюсь выкладываться на поле по максимуму. Я стараюсь привнести то же самое и сюда, чтобы болельщики могли наслаждаться моей игрой и игрой команды.

Сейчас для меня главное – играть полные матчи и показывать в них качество, потому что я хочу вернуться в сборную. Надеюсь, я помогу ДАК 1904, а клуб поможет мне», – заявил Качараба.

Отметим, что Тарас будет выступать в новом клубе под номером 33.