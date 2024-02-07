Англия07 февраля 2024, 15:47 |
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Ливерпуль начал переговоры с потенциальным наследником Клоппа
Первые контакты с Хаби Алонсо уже состоялись
07 февраля 2024, 15:47 |
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«Ливерпуль» уже полным ходом занимается поиском нового главного тренера на следующий сезон после того, как Юрген Клопп сообщил о своем решении покинуть клуб ближайшим летом.
Главным претендентом на замену Клоппу называется Хаби Алонсо из леверкузенского «Байера». По информации французского ресурса Foot Mercato, первые контакты между сторонами уже состоялись.
Напомним, Алонсо выступал за «Ливерпуль» в качестве игрока с 2004 по 2009 годы. Ранее сообщалось об интересе к 42-летнему испанцу со стороны «Челси».
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