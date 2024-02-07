Ливерпуль начал переговоры с потенциальным наследником Клоппа

«Ливерпуль» уже полным ходом занимается поиском нового главного тренера на следующий сезон после того, как Юрген Клопп сообщил о своем решении покинуть клуб ближайшим летом.

Главным претендентом на замену Клоппу называется Хаби Алонсо из леверкузенского «Байера». По информации французского ресурса Foot Mercato, первые контакты между сторонами уже состоялись.

Напомним, Алонсо выступал за «Ливерпуль» в качестве игрока с 2004 по 2009 годы. Ранее сообщалось об интересе к 42-летнему испанцу со стороны «Челси».