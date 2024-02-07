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  4. Ливерпуль начал переговоры с потенциальным наследником Клоппа
Англия
07 февраля 2024, 15:47 |
713
1

Ливерпуль начал переговоры с потенциальным наследником Клоппа

Первые контакты с Хаби Алонсо уже состоялись

07 февраля 2024, 15:47 |
713
1
Ливерпуль начал переговоры с потенциальным наследником Клоппа
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

«Ливерпуль» уже полным ходом занимается поиском нового главного тренера на следующий сезон после того, как Юрген Клопп сообщил о своем решении покинуть клуб ближайшим летом.

Главным претендентом на замену Клоппу называется Хаби Алонсо из леверкузенского «Байера». По информации французского ресурса Foot Mercato, первые контакты между сторонами уже состоялись.

Напомним, Алонсо выступал за «Ливерпуль» в качестве игрока с 2004 по 2009 годы. Ранее сообщалось об интересе к 42-летнему испанцу со стороны «Челси».

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Названа команда, которую готов тренировать Клопп после ухода из Ливерпуля
Ливерпуль Хаби Алонсо Юрген Клопп Байер
Источник Footmercato
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luceorius
 Ліверпуль, Челсі, Баврія, Реал...бажаючих багато,  та Хабі  Алонсо один - отож, командувати парадом буде він. Не здивуюсь, якщо в новому сезоні Алонсо стане 
самим високооплачуваним тренером.
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