Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мудрик получит нового наставника? Челси нацелился на испанского топ-тренера
Англия
05 февраля 2024, 10:21 |
1227
2

Мудрик получит нового наставника? Челси нацелился на испанского топ-тренера

Хаби Алонсо может возглавить лондонский клуб

05 февраля 2024, 10:21 |
1227
2
Мудрик получит нового наставника? Челси нацелился на испанского топ-тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство лондонского «Челси» рассматривает отставку главного тренера Маурисио Почеттино.

Сообщается, что преемником аргентинского коуча в «Челси» может стать Хаби Алонсо, который сейчас тренирует леверкузенский «Байер». Руководство пенсионеров планирует переманить Алонсо летом этого года.

«Байер», который тренирует Алонсо, стал одним из главных открытий сезона в европейском футболе. «Фармацевты» сейчас лидируют в Бундеслиге, опережая немецкого гегемона «Баварию» на два очка.

Ранее сообщалось, что в услугах Алонсо заинтересованы «Манчестер Сити», «Бавария», мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

По теме:
Клопп поделился смелыми ожиданиями от чемпионской борьбы в АПЛ
Британский эксперт заявил, что Мудрик не стоит даже 7 млн фунтов стерлингов
«Худшее, что я видел». Экс-игрок Тоттенхэма оценил нынешний Челси
Маурисио Почеттино Хаби Алонсо назначение тренера Байер Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Get French Football News
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 05 февраля 2024, 07:01 0
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф

Турнир состоится с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре

Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
Футбол | 04 февраля 2024, 23:57 19
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико

Отличный матч украинского вратаря испортил досадный гол в компенсированное время

В Испании оценили игру Лунина против Атлетико. Указали и на недостатки
Футбол | 05.02.2024, 07:18
В Испании оценили игру Лунина против Атлетико. Указали и на недостатки
В Испании оценили игру Лунина против Атлетико. Указали и на недостатки
ФОТО. Лицо и эмоции Лунина после пропущенного гола на последней минуте
Футбол | 05.02.2024, 07:21
ФОТО. Лицо и эмоции Лунина после пропущенного гола на последней минуте
ФОТО. Лицо и эмоции Лунина после пропущенного гола на последней минуте
Когда восстановится Довбик? Спортивный врач высказался о травме Артема
Футбол | 04.02.2024, 08:50
Когда восстановится Довбик? Спортивный врач высказался о травме Артема
Когда восстановится Довбик? Спортивный врач высказался о травме Артема
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xvalenok03
Шурик. Нафик ты тут гадости пишешь? 
Ответить
0
Александр
Хави Алонсо это умный тренер .Нафиг ему бестолковый мудрик ?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Самая дорогая сборная выбыла из Кубка Азии, пропустив на 90+6 минуте
Самая дорогая сборная выбыла из Кубка Азии, пропустив на 90+6 минуте
03.02.2024, 17:15 5
Футбол
Нганну забавно отреагировал на перенос боя Фьюри – Усик
Нганну забавно отреагировал на перенос боя Фьюри – Усик
03.02.2024, 16:20 1
Бокс
Гаттузо не до Шахтера. СМИ пишут, что его семья стала жертвой вымогателей
Гаттузо не до Шахтера. СМИ пишут, что его семья стала жертвой вымогателей
04.02.2024, 11:05 10
Футбол
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
Мудрик вызвал фаната сыграть «один на один» на 10 тысяч фунтов стерлингов
04.02.2024, 20:55 36
Футбол
Боксер, который нанес рассечение Фьюри: «Это был чистый удар»
Боксер, который нанес рассечение Фьюри: «Это был чистый удар»
03.02.2024, 19:01 1
Бокс
Менеджер Усика рассказал, как Александр отреагировал на перенос боя с Фьюри
Менеджер Усика рассказал, как Александр отреагировал на перенос боя с Фьюри
03.02.2024, 09:19 1
Бокс
Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины
Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины
03.02.2024, 22:03 17
Футбол
У кого 8.2? Стала известна оценка Миколенко за суперматч с Тоттенхэмом
У кого 8.2? Стала известна оценка Миколенко за суперматч с Тоттенхэмом
03.02.2024, 17:14 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем