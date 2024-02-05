Мудрик получит нового наставника? Челси нацелился на испанского топ-тренера

Руководство лондонского «Челси» рассматривает отставку главного тренера Маурисио Почеттино.

Сообщается, что преемником аргентинского коуча в «Челси» может стать Хаби Алонсо, который сейчас тренирует леверкузенский «Байер». Руководство пенсионеров планирует переманить Алонсо летом этого года.

«Байер», который тренирует Алонсо, стал одним из главных открытий сезона в европейском футболе. «Фармацевты» сейчас лидируют в Бундеслиге, опережая немецкого гегемона «Баварию» на два очка.

Ранее сообщалось, что в услугах Алонсо заинтересованы «Манчестер Сити», «Бавария», мадридский «Реал» и «Ливерпуль».