Только топы. Названы желающие переманить Хаби Алонсо из Байера

Главный тренер немецкого клуба «Байер» Хаби Алонсо пребывает под пристальным вниманием топовых европейских клубов.

Сообщается, что за работой испанца внимательно следят «Манчестер Сити», «Бавария», мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

«Горожане» Манчестера присматриваются к Алонсо на случай, если Жузеп Гвардиола не продлит контракт, который завершается следующим летом.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо является основным кандидатом на замену Юргену Клоппу в «Ливерпуле». Немецкий специалист, как известно, покинет мерсисайдский клуб по завершении нынешнего сезона.

Алонсо возглавил «Байер» осенью 2022 года. В нынешнем сезоне «фармацевты» после 18 сыгранных матчей Бундеслиги является лидерами чемпионата, имея 48 очков.