Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байер знает об интересе Ливерпуля к Хаби Алонсо. Клуб настроен оптимистично
Германия
27 января 2024, 15:13 |
307
0

Байер знает об интересе Ливерпуля к Хаби Алонсо. Клуб настроен оптимистично

Руководство надеется удержать тренера

27 января 2024, 15:13 |
307
0
Байер знает об интересе Ливерпуля к Хаби Алонсо. Клуб настроен оптимистично
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

По информации немецких СМИ, руководство «Байера» знает, что «Ливерпуль» нацелился на тренера Хаби Алонсо, который с лета может заменить Юргена Клоппа.

Сообщается, что клуб настроен оптимистично по поводу шансов наставника остаться на сезон 2024/25. Алонсо полностью вовлечен в летние трансферные планы и готов продолжать работу.

Контракт Алонсо действует до лета 2026 года.

Ранее испанца называли главным кандидатов на переход в «Реал», однако наставник Карло Анчелотти продлил контракт и остается в Мадриде.

По теме:
Эрик ТЕН ХАГ: «Уход Клоппа – это плохо для АПЛ»
Юрген Клопп. Властелин сердец
«Я не молодой кролик». Клопп рассказал о планах после ухода из Ливерпуля
Байер Ливерпуль Хаби Алонсо чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник Sky Germany
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мичел рассказал о ситуации в Жироне после вылета из Кубка Испании
Футбол | 26 января 2024, 18:40 0
Мичел рассказал о ситуации в Жироне после вылета из Кубка Испании
Мичел рассказал о ситуации в Жироне после вылета из Кубка Испании

Готовятся к матчу чемпионата против Сельты

Без шансов. Аль-Иттихад ответил Бензема на просьбу покинуть клуб
Футбол | 27 января 2024, 14:12 1
Без шансов. Аль-Иттихад ответил Бензема на просьбу покинуть клуб
Без шансов. Аль-Иттихад ответил Бензема на просьбу покинуть клуб

Из Саудовской Аравии выпускать не хотят

Без остроты в атаке и с ошибками в обороне. Динамо проиграло Балкани
Футбол | 26.01.2024, 17:54
Без остроты в атаке и с ошибками в обороне. Динамо проиграло Балкани
Без остроты в атаке и с ошибками в обороне. Динамо проиграло Балкани
ФОТО. Костюк показала горячие фотографии в новом красном платье
Теннис | 27.01.2024, 09:49
ФОТО. Костюк показала горячие фотографии в новом красном платье
ФОТО. Костюк показала горячие фотографии в новом красном платье
Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
Футбол | 27.01.2024, 01:02
Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
Лунину и Кепе приготовиться? Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024
Будет ли трофей для Украины? Киченок вышла в финал Australian Open 2024
26.01.2024, 08:50 13
Теннис
«Это мой друг». Беланов прокомментировал поддержку Павелко в суде
«Это мой друг». Беланов прокомментировал поддержку Павелко в суде
25.01.2024, 15:38 22
Футбол
ФОТО. Милевский сделал подарок дочери президента Динамо. Что подарил?
ФОТО. Милевский сделал подарок дочери президента Динамо. Что подарил?
25.01.2024, 20:47 35
Футбол
Группа функционеров получила расчет в УАФ
Группа функционеров получила расчет в УАФ
26.01.2024, 23:18 41
Футбол
Неожиданный комплимент. Фьюри рассказал, за что уважает Усика
Неожиданный комплимент. Фьюри рассказал, за что уважает Усика
25.01.2024, 23:50 2
Бокс
Довбик – гениальный герой Жироны. Наглядный пример и неопровержимые факты
Довбик – гениальный герой Жироны. Наглядный пример и неопровержимые факты
26.01.2024, 07:30 2
Футбол
«Меня пригласили». Блохин не ответил на вопрос о поддержке Шевченко
«Меня пригласили». Блохин не ответил на вопрос о поддержке Шевченко
25.01.2024, 11:48 17
Футбол
Зверев объяснил поражение со счета 2:0 по сетам в полуфинале Aus Open
Зверев объяснил поражение со счета 2:0 по сетам в полуфинале Aus Open
26.01.2024, 16:33 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем