Германия27 января 2024, 15:13 |
307
0
Байер знает об интересе Ливерпуля к Хаби Алонсо. Клуб настроен оптимистично
Руководство надеется удержать тренера
27 января 2024, 15:13 |
307
0
По информации немецких СМИ, руководство «Байера» знает, что «Ливерпуль» нацелился на тренера Хаби Алонсо, который с лета может заменить Юргена Клоппа.
Сообщается, что клуб настроен оптимистично по поводу шансов наставника остаться на сезон 2024/25. Алонсо полностью вовлечен в летние трансферные планы и готов продолжать работу.
Контракт Алонсо действует до лета 2026 года.
Ранее испанца называли главным кандидатов на переход в «Реал», однако наставник Карло Анчелотти продлил контракт и остается в Мадриде.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 января 2024, 18:40 0
Готовятся к матчу чемпионата против Сельты
Футбол | 27 января 2024, 14:12 1
Из Саудовской Аравии выпускать не хотят
Футбол | 26.01.2024, 17:54
Теннис | 27.01.2024, 09:49
Футбол | 27.01.2024, 01:02
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.01.2024, 08:50 13
25.01.2024, 15:38 22
25.01.2024, 20:47 35
26.01.2024, 23:18 41
25.01.2024, 23:50 2
26.01.2024, 07:30 2
25.01.2024, 11:48 17
26.01.2024, 16:33 2