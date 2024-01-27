Байер знает об интересе Ливерпуля к Хаби Алонсо. Клуб настроен оптимистично

По информации немецких СМИ, руководство «Байера» знает, что «Ливерпуль» нацелился на тренера Хаби Алонсо, который с лета может заменить Юргена Клоппа.

Сообщается, что клуб настроен оптимистично по поводу шансов наставника остаться на сезон 2024/25. Алонсо полностью вовлечен в летние трансферные планы и готов продолжать работу.

Контракт Алонсо действует до лета 2026 года.

Ранее испанца называли главным кандидатов на переход в «Реал», однако наставник Карло Анчелотти продлил контракт и остается в Мадриде.