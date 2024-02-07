КРЕЙЧИКОВА – о Синяковой: «Я не против воссоединения, это зависит от нее»

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова заявила, что ее бывшая напарница по парному разряду Катерина Синякова сама должна решить, воссоединится ли их пара, чтобы защитить свою золотую медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже этим летом.

«Решение о расставании было принято Катериной, а не мной – я бы с удовольствием играла с ней и с удовольствием выступила бы с ней на Олимпиаде.

Так что, скорее, она сама должна подойти ко мне и поговорить со мной об этом, чтобы понять, что она чувствует. Я не против воссоединения и совместного участия в Олимпийских играх, но сейчас это больше зависит от нее.

Я бы с удовольствием сыграла в одиночном и парном разрядах, а если будет возможность, то и в смешанном. Но, с другой стороны, Чехия - очень сильная страна, особенно в женском теннисе. Мне еще предстоит пройти долгий путь, но я хочу сделать все, чтобы пройти квалификацию и принять участие в Олимпийских играх», – сказала Крейчикова.

Отметим, что теннис на Олимпийских играх позволяет каждой стране выставить до четырех игроков в одиночном разряде, две команды в парном разряде и одну команду в смешанном парном разряде.