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  4. КРЕЙЧИКОВА – о Синяковой: «Я не против воссоединения, это зависит от нее»
WTA
07 февраля 2024, 14:34 |
459
1

КРЕЙЧИКОВА – о Синяковой: «Я не против воссоединения, это зависит от нее»

Чешская теннисистка – о предстоящем выступлении на ОИ-2024

07 февраля 2024, 14:34 |
459
1
КРЕЙЧИКОВА – о Синяковой: «Я не против воссоединения, это зависит от нее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова заявила, что ее бывшая напарница по парному разряду Катерина Синякова сама должна решить, воссоединится ли их пара, чтобы защитить свою золотую медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже этим летом.

«Решение о расставании было принято Катериной, а не мной – я бы с удовольствием играла с ней и с удовольствием выступила бы с ней на Олимпиаде.

Так что, скорее, она сама должна подойти ко мне и поговорить со мной об этом, чтобы понять, что она чувствует. Я не против воссоединения и совместного участия в Олимпийских играх, но сейчас это больше зависит от нее.

Я бы с удовольствием сыграла в одиночном и парном разрядах, а если будет возможность, то и в смешанном. Но, с другой стороны, Чехия - очень сильная страна, особенно в женском теннисе. Мне еще предстоит пройти долгий путь, но я хочу сделать все, чтобы пройти квалификацию и принять участие в Олимпийских играх», – сказала Крейчикова.

Отметим, что теннис на Олимпийских играх позволяет каждой стране выставить до четырех игроков в одиночном разряде, две команды в парном разряде и одну команду в смешанном парном разряде.

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Барбора Крейчикова Катерина Синякова Олимпийские игры 2024
Источник The National
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Sit Simurg
Абу Дабі .
Дашка розібралась з Ешті , ... вечором можно глянути  Емма - Онс ! ...  Але головне - завтрашній матч Ангеліни !! 
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