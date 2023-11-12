Сильнейшая пара женского тенниса распалась

Титулованая чешская пара Барбора Крейчикова и Катерина Синякова не будет выступать вместе в сезоне 2024 года.

«Мы договорились не продолжать. Это была моя инициатива. Я хотела перемен. Мы спокойно договорились и, разумеется, не против воссоединиться в будущем. Думаю, перерыв пойдет нам на пользу, и мы сможем вернуться еще сильнее», – рассказала Синякова в итервью чешской прессе.

Крейчикова призналась, что эта новость стала дня нее неожиданной, но она поддержала выбор партнерки.

Вместе Синякова и Крейчикова выиграли 16 турниров, в том числе семь Grand Slam, Олимпиаду-2020 и Итоговый турнир в 2021 году. Каждая из них возглавляла парный рейтинг.

Отметим, что Синякова и Крейчикова проиграли решающий матч в 1/2 финала сборной Канады в рамках Кубка Билли Джин Кинг.