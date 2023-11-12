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WTA
12 ноября 2023, 23:59 |
784
4

Сильнейшая пара женского тенниса распалась

Катерина Синякова и Барбора Крейчикова приняли решение не играть вместе в следующем сезоне

12 ноября 2023, 23:59 |
784
4
Сильнейшая пара женского тенниса распалась
WTA. Катерина Синякова и Барбора Крейчикова

Титулованая чешская пара Барбора Крейчикова и Катерина Синякова не будет выступать вместе в сезоне 2024 года.

«Мы договорились не продолжать. Это была моя инициатива. Я хотела перемен. Мы спокойно договорились и, разумеется, не против воссоединиться в будущем. Думаю, перерыв пойдет нам на пользу, и мы сможем вернуться еще сильнее», – рассказала Синякова в итервью чешской прессе.

Крейчикова призналась, что эта новость стала дня нее неожиданной, но она поддержала выбор партнерки.

Вместе Синякова и Крейчикова выиграли 16 турниров, в том числе семь Grand Slam, Олимпиаду-2020 и Итоговый турнир в 2021 году. Каждая из них возглавляла парный рейтинг.

Отметим, что Синякова и Крейчикова проиграли решающий матч в 1/2 финала сборной Канады в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

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Катерина Синякова Барбора Крейчикова WTA
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Elis
Хай Барбора Марту бере в напарниці, в них непогано виходило) Марті точно піде на користь, не знаю, правда, як Барборі)) 
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