Несколько игроков Вереса попали в Турции в клубный лазарет

Как стало известно Sport.ua, из-за незначительных повреждений не смогли принять участия во вчерашнем спарринге с датским «Люнгбю» (0:0) на сборе в Турции игроки «Вереса» Виталий Дахновский, Денис Балан и Ростислав Баран.

Еще восстанавливается после травмы опытный Дмитрий Клец.

Однако медицинский персонал «Вереса» прилагает усилия, чтобы они приняли участие в следующем контрольном поединке – с чешской «Сигмой», который запланирован на 11 февраля.

А вот защитник Василий Гакман уже вернулся в строй и вышел на замену в спарринге с «Люнгбю».

Сейчас подопечные Олега Шандрука выступают на турецком этапе подготовки без поражений.