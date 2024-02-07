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Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 13:22 | Обновлено 07 февраля 2024, 13:27
414
0

Несколько игроков Вереса попали в Турции в клубный лазарет

Команда из Ровно недосчиталась четырех исполнителей

07 февраля 2024, 13:22 | Обновлено 07 февраля 2024, 13:27
414
0
Несколько игроков Вереса попали в Турции в клубный лазарет
НК Верес. Дмитрий Клец

Как стало известно Sport.ua, из-за незначительных повреждений не смогли принять участия во вчерашнем спарринге с датским «Люнгбю» (0:0) на сборе в Турции игроки «Вереса» Виталий Дахновский, Денис Балан и Ростислав Баран.

Еще восстанавливается после травмы опытный Дмитрий Клец.

Однако медицинский персонал «Вереса» прилагает усилия, чтобы они приняли участие в следующем контрольном поединке – с чешской «Сигмой», который запланирован на 11 февраля.

А вот защитник Василий Гакман уже вернулся в строй и вышел на замену в спарринге с «Люнгбю».

Сейчас подопечные Олега Шандрука выступают на турецком этапе подготовки без поражений.

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Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма инсайд Дмитрий Клёц Виталий Дахновский Денис Балан Василий Гакман
Источник Sport.ua
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