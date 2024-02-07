Несколько игроков Вереса попали в Турции в клубный лазарет
Команда из Ровно недосчиталась четырех исполнителей
Как стало известно Sport.ua, из-за незначительных повреждений не смогли принять участия во вчерашнем спарринге с датским «Люнгбю» (0:0) на сборе в Турции игроки «Вереса» Виталий Дахновский, Денис Балан и Ростислав Баран.
Еще восстанавливается после травмы опытный Дмитрий Клец.
Однако медицинский персонал «Вереса» прилагает усилия, чтобы они приняли участие в следующем контрольном поединке – с чешской «Сигмой», который запланирован на 11 февраля.
А вот защитник Василий Гакман уже вернулся в строй и вышел на замену в спарринге с «Люнгбю».
Сейчас подопечные Олега Шандрука выступают на турецком этапе подготовки без поражений.
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