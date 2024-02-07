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Англия
07 февраля 2024, 12:59 | Обновлено 07 февраля 2024, 13:01
556
0

Ярмоленко рассказал, против какой команды ему было легче всего играть в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на момент игр с «Вест Хэмом» постоянно находился в кризисе

07 февраля 2024, 12:59 | Обновлено 07 февраля 2024, 13:01
556
0
Ярмоленко рассказал, против какой команды ему было легче всего играть в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко и Криштиану Роналду

Игрок «Динамо» Андрей Ярмоленко во время онлайн-встречи с болельщиками, рассказал, с какими командами АПЛ ему было играть тяжелее и легче всего.

«Тяжелее всего против «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

А легче всего против «Манчестер Юнайтед», потому что у них всегда какой-то кризис был, когда мы против них играли. Они не демонстрировали свой лучший футбол. Игра давалась», – сказал Ярмоленко в эфире «ВДИНАМО».

Отметим, что Ярмоленко играл за «Вест Хэм», в составе которого провел 86 матчей во всех турнирах. В играх с «Манчестер Юнайтед» забил один гол и сделал 1 ассист.

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Андрей Ярмоленко Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Источник ВДинамо
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