Ярмоленко рассказал, против какой команды ему было легче всего играть в АПЛ

Игрок «Динамо» Андрей Ярмоленко во время онлайн-встречи с болельщиками, рассказал, с какими командами АПЛ ему было играть тяжелее и легче всего.

«Тяжелее всего против «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

А легче всего против «Манчестер Юнайтед», потому что у них всегда какой-то кризис был, когда мы против них играли. Они не демонстрировали свой лучший футбол. Игра давалась», – сказал Ярмоленко в эфире «ВДИНАМО».

Отметим, что Ярмоленко играл за «Вест Хэм», в составе которого провел 86 матчей во всех турнирах. В играх с «Манчестер Юнайтед» забил один гол и сделал 1 ассист.