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Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 03:23 | Обновлено 07 февраля 2024, 04:02
16
0

ВИДЕО. Ярмоленко провел онлайн-встречу с болельщиками Динамо

В течение часа ветеран клуба развернуто отвечал на интересные вопросы

07 февраля 2024, 03:23 | Обновлено 07 февраля 2024, 04:02
16
0
ВИДЕО. Ярмоленко провел онлайн-встречу с болельщиками Динамо
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Во вторник, 6 февраля, в киевском клубе «Динамо» произошло интересное событие.

Гостем третьего выпуска в формате онлайн-встречи со сборов стал Андрей Ярмоленко.

В течение часа ветеран клуба развернуто отвечал на интересные, острые, а иногда неожиданные вопросы болельщиков в прямом эфире.

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ВИДЕО. Полная запись онлайн-встречи Андрея Ярмоленко с болельщиками

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко видео встреча с болельщиками
Источник Sport.ua
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