Украина. Премьер лига07 февраля 2024, 03:23 | Обновлено 07 февраля 2024, 04:02
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ВИДЕО. Ярмоленко провел онлайн-встречу с болельщиками Динамо
В течение часа ветеран клуба развернуто отвечал на интересные вопросы
07 февраля 2024, 03:23 | Обновлено 07 февраля 2024, 04:02
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Во вторник, 6 февраля, в киевском клубе «Динамо» произошло интересное событие.
Гостем третьего выпуска в формате онлайн-встречи со сборов стал Андрей Ярмоленко.
В течение часа ветеран клуба развернуто отвечал на интересные, острые, а иногда неожиданные вопросы болельщиков в прямом эфире.
См. также: Четыре игрока Динамо восстановились. Киевляне возобновили тренировки
ВИДЕО. Полная запись онлайн-встречи Андрея Ярмоленко с болельщиками
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