ВИДЕО. Ярмоленко провел онлайн-встречу с болельщиками Динамо

Во вторник, 6 февраля, в киевском клубе «Динамо» произошло интересное событие.

Гостем третьего выпуска в формате онлайн-встречи со сборов стал Андрей Ярмоленко.

В течение часа ветеран клуба развернуто отвечал на интересные, острые, а иногда неожиданные вопросы болельщиков в прямом эфире.

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ВИДЕО. Полная запись онлайн-встречи Андрея Ярмоленко с болельщиками