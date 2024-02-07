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Англия
07 февраля 2024, 12:30 | Обновлено 07 февраля 2024, 12:41
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0

Челси – не фаворит в матче с Астон Виллой. Чем ответит Мудрик?

«Пенсионеров» ждет борьба с бирмингемцами за место в 1/8 финала Кубка Англии

07 февраля 2024, 12:30 | Обновлено 07 февраля 2024, 12:41
126
0
Челси – не фаворит в матче с Астон Виллой. Чем ответит Мудрик?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В среду, 7 февраля, состоится переигровка 1/16 финала Кубка Англии между «Челси» и «Астон Виллой».

В первом поединке команды сыграли вничью 0:0. До этого в трех очных поединках кряду побеждала «Астон Вилла».

Эксперты уверены, что «Челси», цвета которого защищает украинец Михаил Мудрик, не сможет прервать 4-матчевую серию без победы против «Виллой». Проход лондонцев в 1/8 финала оценивается показателем 2.48, а итоговый успех бирмингемцев имеет коэффициент 1.58.

Матч «Астон Вилла» – «Челси» состоится 7 февраля, начало – в 22:00 по Киеву.

Ранее главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил о двойных стандартах в отношении критики его команды.

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Источник Sport.ua
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