Челси – не фаворит в матче с Астон Виллой. Чем ответит Мудрик?
«Пенсионеров» ждет борьба с бирмингемцами за место в 1/8 финала Кубка Англии
В среду, 7 февраля, состоится переигровка 1/16 финала Кубка Англии между «Челси» и «Астон Виллой».
В первом поединке команды сыграли вничью 0:0. До этого в трех очных поединках кряду побеждала «Астон Вилла».
Эксперты уверены, что «Челси», цвета которого защищает украинец Михаил Мудрик, не сможет прервать 4-матчевую серию без победы против «Виллой». Проход лондонцев в 1/8 финала оценивается показателем 2.48, а итоговый успех бирмингемцев имеет коэффициент 1.58.
Матч «Астон Вилла» – «Челси» состоится 7 февраля, начало – в 22:00 по Киеву.
Ранее главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино заявил о двойных стандартах в отношении критики его команды.
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