Нынешним летом в Англии пройдет чемпионат мира среди футболистов старше 35 лет.

Как сообщает Daily Mail, на турнире будут представлены восемь сборных, ранее становившиеся обладателями Кубка мира, – Англии, Аргентины, Бразилии, Франции, Германии, Италии, Испании и Уругвая. В начале июня планируется на одном стадионе (правда, организаторы еще не определились, на каком именно) сыграть семь матчей для определения чемпионов мира среди ветеранов.

Соревнование организуется Elite Players Group (EPG) – группой бывших футболистов и спортивных бизнесменов высшего уровня, объединивших свои силы в прошлом году – и будет называться EPG Cup. Согласно их предложению, в турнире смогут принять участие только игроки в возрасте 35 лет и старше, которые играли за сборную своей страны или провели минимум 100 матчей в высшем дивизионе.

Капитаны каждой страны являются основателями EPG. Стив Макманаман возглавит сборную Англии, а другими капитанами станут Эстебан Камбьяссо (Аргентина), Эмерсон (Бразилия), Кристиан Карамбе (Франция), Кевин Кураньи (Германия), Марко Матерацци (Италия), Мичел Сальгадо (Испания) и Диего Лугано (Уругвай). Помимо их, также среди участников и пять обладателей «Золотого мяча» – Майкл Оуэн (Англия), Фабио Каннаваро (Италия), Кака, Роналдиньо и Ривалдо (все – Бразилия).

Матчи Кубка EPG будут проводиться с участием 11 игроков, но продлятся 70 минут, а не 90, и команды смогут использовать всех 18 футболистов, находящихся в заявке. Добавим, что четвертьфиналы запланированы на 4 и 5 июня, оба полуфинала состоятся 8-го числа, а финал – 11 июня.