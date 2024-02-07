ВІДЕО. Заглембе пока не может победить после назначения Хацкевича

Польский «Заглембе» из Сосновеца провел очередной контрольный матч в рамках подготовки к возобновлению сезона.

На этот раз соперником подопечных Александра Хацкевича стал представитель третьего по силе дивизиона страны – «Полония» из Бытома. «Заглембе» потерпел поражение с минимальным счетом, пропустив единственный мяч на 17-й минуте. Отметим, что во втором тайме ворота защищал украинский голкипер Алексей Шевченко, также в спарринге приняли участие пятеро футболистов, находящихся в команде на просмотре.

Добавим, что «Заглембе» провел уже четыре контрольных матча под руководством Хацкевича, и пока не смог одержать ни одной победы – две ничьи и два поражения. Первый официальный матч команда из Сосновеца проведет 18 февраля, когда примет на своем поле в рамках чемпионата «Прушкув».