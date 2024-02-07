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Польша
07 февраля 2024, 10:31 | Обновлено 07 февраля 2024, 10:32
303
1

ВІДЕО. Заглембе пока не может победить после назначения Хацкевича

Польский клуб провел уже четыре поединка в рамках подготовки к возобновлению сезона

07 февраля 2024, 10:31 | Обновлено 07 февраля 2024, 10:32
303
1
ВІДЕО. Заглембе пока не может победить после назначения Хацкевича
ФК Заглембе Сосновец

Польский «Заглембе» из Сосновеца провел очередной контрольный матч в рамках подготовки к возобновлению сезона.

На этот раз соперником подопечных Александра Хацкевича стал представитель третьего по силе дивизиона страны – «Полония» из Бытома. «Заглембе» потерпел поражение с минимальным счетом, пропустив единственный мяч на 17-й минуте. Отметим, что во втором тайме ворота защищал украинский голкипер Алексей Шевченко, также в спарринге приняли участие пятеро футболистов, находящихся в команде на просмотре.

Добавим, что «Заглембе» провел уже четыре контрольных матча под руководством Хацкевича, и пока не смог одержать ни одной победы – две ничьи и два поражения. Первый официальный матч команда из Сосновеца проведет 18 февраля, когда примет на своем поле в рамках чемпионата «Прушкув».

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Заглембе Сосновец Александр Хацкевич чемпионат Польши по футболу товарищеские матчи
Источник Заглембе Сосновец
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