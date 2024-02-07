Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гранды АПЛ отказались от идеи подписания Мбаппе. Стали известны причины
Англия
07 февраля 2024, 11:08 | Обновлено 07 февраля 2024, 11:47
448
0

Гранды АПЛ отказались от идеи подписания Мбаппе. Стали известны причины

Звездного француза на Туманном Альбионе не будет

07 февраля 2024, 11:08 | Обновлено 07 февраля 2024, 11:47
448
0
Гранды АПЛ отказались от идеи подписания Мбаппе. Стали известны причины
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Звездный нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может покинуть французский клуб летом свободным агентом.

По информации Independent, к звездному французу проявляли интерес лидеры английского чемпионата – «Ливерпуль» и «Арсенал», но француз запросил слишком большую зарплату и после изучения всех финансовых рисков оба клуба отказались от идеи подписания Мбаппе.

Чаще всего игрока связывают с мадридским «Реалом», но и здесь Мбаппе нужно будет пойти на уступки в зарплате, ведь мадридский клуб не намерен платить Килиану столько, сколько он зарабатывает в «ПСЖ».

По теме:
Капитан Наполи может перейти в Милан
Клубы АПЛ следят за тинейджером Барсы, которого хочет Гвардиола
Манчестер Юнайтед хочет подписать лидера Аталанты
Килиан Мбаппе Арсенал Лондон Ливерпуль трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 трансферы ПСЖ финансы
Источник Independent.ie
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона с Довбиком и Цыганковым попала в увлекательный рейтинг «карликов»
Футбол | 07 февраля 2024, 09:58 1
Жирона с Довбиком и Цыганковым попала в увлекательный рейтинг «карликов»
Жирона с Довбиком и Цыганковым попала в увлекательный рейтинг «карликов»

Каталонский клуб оказался в компании самых низкорослых в Европе

Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 07 февраля 2024, 07:20 0
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф

Турнир состоится с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре

ФОТО. Украинский нападающий подписал контракт с итальянским клубом
Футбол | 06.02.2024, 11:36
ФОТО. Украинский нападающий подписал контракт с итальянским клубом
ФОТО. Украинский нападающий подписал контракт с итальянским клубом
ВИДЕО. Рекорды Дорощука и Левченко. Главные события ЧУ по легкой атлетике
Другие виды | 07.02.2024, 03:59
ВИДЕО. Рекорды Дорощука и Левченко. Главные события ЧУ по легкой атлетике
ВИДЕО. Рекорды Дорощука и Левченко. Главные события ЧУ по легкой атлетике
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
Футбол | 07.02.2024, 07:36
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Выстраивается очередь на бой с Фьюри. «У Кличко достаточно огня»
Выстраивается очередь на бой с Фьюри. «У Кличко достаточно огня»
05.02.2024, 15:52 6
Бокс
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
06.02.2024, 17:05 7
Футбол
«Я пожертвовал всеми датами»: Усик упрекнул Фьюри в неуважении
«Я пожертвовал всеми датами»: Усик упрекнул Фьюри в неуважении
06.02.2024, 15:51
Бокс
«Удар для Усика». Легендарный Рой Джонс оценил срыв боя украинца с Фьюри
«Удар для Усика». Легендарный Рой Джонс оценил срыв боя украинца с Фьюри
05.02.2024, 08:11 3
Бокс
Усик назвал причины травмы у Фьюри, которая сорвала их бой
Усик назвал причины травмы у Фьюри, которая сорвала их бой
05.02.2024, 08:29
Бокс
Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
06.02.2024, 09:38 2
Футбол
Стало известно, на какую должность в УАФ будет претендовать Лужный
Стало известно, на какую должность в УАФ будет претендовать Лужный
05.02.2024, 17:59 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Самый дорогой игрок в истории Шахтера возвращается в Бразилию
ОФИЦИАЛЬНО. Самый дорогой игрок в истории Шахтера возвращается в Бразилию
05.02.2024, 23:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем