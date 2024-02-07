Гранды АПЛ отказались от идеи подписания Мбаппе. Стали известны причины

Звездный нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может покинуть французский клуб летом свободным агентом.

По информации Independent, к звездному французу проявляли интерес лидеры английского чемпионата – «Ливерпуль» и «Арсенал», но француз запросил слишком большую зарплату и после изучения всех финансовых рисков оба клуба отказались от идеи подписания Мбаппе.

Чаще всего игрока связывают с мадридским «Реалом», но и здесь Мбаппе нужно будет пойти на уступки в зарплате, ведь мадридский клуб не намерен платить Килиану столько, сколько он зарабатывает в «ПСЖ».