Гранды АПЛ отказались от идеи подписания Мбаппе. Стали известны причины
Звездного француза на Туманном Альбионе не будет
Звездный нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может покинуть французский клуб летом свободным агентом.
По информации Independent, к звездному французу проявляли интерес лидеры английского чемпионата – «Ливерпуль» и «Арсенал», но француз запросил слишком большую зарплату и после изучения всех финансовых рисков оба клуба отказались от идеи подписания Мбаппе.
Чаще всего игрока связывают с мадридским «Реалом», но и здесь Мбаппе нужно будет пойти на уступки в зарплате, ведь мадридский клуб не намерен платить Килиану столько, сколько он зарабатывает в «ПСЖ».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонский клуб оказался в компании самых низкорослых в Европе
Турнир состоится с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре