Клубы АПЛ следят за тинейджером Барсы, которого хочет Гвардиола
Нарасхват Пау Кубарси
Защитник-тинейджер «Барселоны» Пау Кубарси находится в поле зрения сразу нескольких клубов Английской Премьер-лиги.
Появление Кубарси в главной команде «блауграны» ускорило переговоры о подписании с игроком нового контракта. Также игра 17-летнего защитника привлекла внимание топ-клубов Англии. Но сообщается, что их смущает сумма отступных в 10 млн евро.
Кубарси попал в систему «Барселоны» в 2018 году в возрасте 11 лет.
В текущем сезоне Пау провел за основную команду каталонского клуба 6 матчей, сделал 1 ассист. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.
Ранее сообщалось, что Пау Кубарси намерен подписать Жузеп Гвардиола в «Ман Сити» .
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