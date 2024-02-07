Клубы АПЛ следят за тинейджером Барсы, которого хочет Гвардиола

Защитник-тинейджер «Барселоны» Пау Кубарси находится в поле зрения сразу нескольких клубов Английской Премьер-лиги.

Появление Кубарси в главной команде «блауграны» ускорило переговоры о подписании с игроком нового контракта. Также игра 17-летнего защитника привлекла внимание топ-клубов Англии. Но сообщается, что их смущает сумма отступных в 10 млн евро.

Кубарси попал в систему «Барселоны» в 2018 году в возрасте 11 лет.

В текущем сезоне Пау провел за основную команду каталонского клуба 6 матчей, сделал 1 ассист. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что Пау Кубарси намерен подписать Жузеп Гвардиола в «Ман Сити» .