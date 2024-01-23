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Англия
23 января 2024, 22:39 | Обновлено 23 января 2024, 22:41
503
0

Гвардиола хочет подписать 17-летнего дебютанта Барселоны

Пау Кубарси может перейти в «Манчестер Сити»

23 января 2024, 22:39 | Обновлено 23 января 2024, 22:41
503
0
Гвардиола хочет подписать 17-летнего дебютанта Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Пау Кубарси

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола внимательно следит за прогрессом защитника каталонской «Барселоны» Пау Кубарси, сообщает испанское издание AS.

По информации сайта Fichajes, коуч «горожан» рассматривает возможность подписания 17-летнего футболиста в «Манчестер Сити». В Испании его называют «идеальной смесью Жерара Пике и Карлеса Пуйоля».

В этом сезоне Пау Кубарси сыграл 2 матча за «Барселону», отметившись 1 голевой передачей. Он дебютировал за основную команду в 16 лет. Сейчас Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.5 миллионов евро.

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Барселона Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Жузеп Гвардиола
Источник AS
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