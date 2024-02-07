Стало известно, сколько принес Украине благотворительный матч Славии Прага

4 февраля состоялся товарищеский матч между «Славией» Прага (Чехия) и ВиОн Злате-Моравце (Словакия). Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу чешской команды, которая занимает вторую строчку в таблице чемпионата страны.

Это был благотворительный поединок. Все средства пойдут на помощь Украине.

Пресс-служба «Славии» отчиталась, какую суму удалось собрать. Сообщается, что общий чек составил 1 миллион и 250 чешский крон, что равно более двум миллионам гривнам или 51 тысячи евро.

Ранее сообщалось, что австрийский ЛАСК официально объявил о подписании украинского защитника Максима Таловерова, чей контракт ранее принадлежал пражской «Славии».

🤝 Společně se slovenskými hosty ze Zlatých Moravců a hlavně vámi, našimi fanoušky, jsme využili sílu fotbalu a pomohli tam, kde je to potřeba.



Na nákup terénních sanitek pro odvoz raněných na Ukrajině putuje celkem 1,25 milionu korun. ❤️🤍



Společně #ZaHraniceHriste. 👏 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) February 6, 2024