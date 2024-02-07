Стало известно, сколько принес Украине благотворительный матч Славии Прага
Один из лидеров чемпионата Чехии провел товарищеский поединок против ВиОн Злате-Моравце
4 февраля состоялся товарищеский матч между «Славией» Прага (Чехия) и ВиОн Злате-Моравце (Словакия). Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу чешской команды, которая занимает вторую строчку в таблице чемпионата страны.
Это был благотворительный поединок. Все средства пойдут на помощь Украине.
Пресс-служба «Славии» отчиталась, какую суму удалось собрать. Сообщается, что общий чек составил 1 миллион и 250 чешский крон, что равно более двум миллионам гривнам или 51 тысячи евро.
Ранее сообщалось, что австрийский ЛАСК официально объявил о подписании украинского защитника Максима Таловерова, чей контракт ранее принадлежал пражской «Славии».
🤝 Společně se slovenskými hosty ze Zlatých Moravců a hlavně vámi, našimi fanoušky, jsme využili sílu fotbalu a pomohli tam, kde je to potřeba.— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) February 6, 2024
Na nákup terénních sanitek pro odvoz raněných na Ukrajině putuje celkem 1,25 milionu korun. ❤️🤍
Společně #ZaHraniceHriste. 👏
⏲️ KONEC | Ve druhé půli došlo k protočení hráčů v poli a každý z týmů si připsal po jednom gólu. O ten náš se postaral Ivan Schranz po kombinaci se Standou Teclem! 💥 #slazmo— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) February 4, 2024
V generálce tak porážíme @FcVion 4:1 a loučíme se s přípravou přesvědčivým vítězstvím! 👏✅ pic.twitter.com/s9JZxsxTkH
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