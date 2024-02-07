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07 февраля 2024, 10:20 |
632
0

Стало известно, сколько принес Украине благотворительный матч Славии Прага

Один из лидеров чемпионата Чехии провел товарищеский поединок против ВиОн Злате-Моравце

07 февраля 2024, 10:20 |
632
0
Стало известно, сколько принес Украине благотворительный матч Славии Прага
Twitter

4 февраля состоялся товарищеский матч между «Славией» Прага (Чехия) и ВиОн Злате-Моравце (Словакия). Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу чешской команды, которая занимает вторую строчку в таблице чемпионата страны.

Это был благотворительный поединок. Все средства пойдут на помощь Украине.

Пресс-служба «Славии» отчиталась, какую суму удалось собрать. Сообщается, что общий чек составил 1 миллион и 250 чешский крон, что равно более двум миллионам гривнам или 51 тысячи евро.

Ранее сообщалось, что австрийский ЛАСК официально объявил о подписании украинского защитника Максима Таловерова, чей контракт ранее принадлежал пражской «Славии».

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ВиОн Злате-Моравце Славия Прага товарищеские матчи благотворительные матчи благотворительность российско-украинская война
Источник Sport.ua
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